Казахстанцы должны более 27 млрд тенге налогов

Долги по налогам на транспортные средства составили более 20 млрд тенге.

В Комитете государственных доходов Министерства финансов РК рассказали о налоговых задолженностях казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».





«На 1 августа 2018 года задолженность физических лиц составляет 26,9 млрд тенге, основной долг - 19,4 млрд тенге, пеня 7,2 млрд тенге количество должников - 1 409 864», - сообщили в Комитете в ответ на запрос редакции.

В том числе: по налогу на транспортные средства - 20,2 млрд тенге, из них основной долг - 15,3 млрд тенге, пеня - 4,9 млрд тенге, количество должников - 842 181; по налогу на имущество - 1,3 млрд тенге, из них основной долг - 0,9 млрд тенге, пеня - 0,4 млрд тенге, количество должников - 461 866; по налогу на землю - 0,7 млрд тенге, из них основной долг - 0,4 млрд тенге, пеня - 0,3 млрд тенге, количество должников - 392 618.





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