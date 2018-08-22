Алматы обеспечен углем для отопительного сезона на 61%

Мониторинг ситуации в регионах Казахстана провод или в МИР РК.

В ситуации с поставкой угля в регионы разобрались в МИР РК. В ведомстве сообщили, что в ряде регионов до сих пор не выполнен план поставок. В Жамбылской области с начала отопительного сезона по август месяц по плану должны были поставить 71 тыс.тонн, а фактически поставлено 24,7 тыс.тонн, выполнение плана составляет всего 34,8%. В Алматы по плану 23 тыс. тонн, фактически поставлено 14 тыс. тонн, выполнение плана – 61%, передает Zakon.kz.

"В целом погрузка угля во внутриреспубликанском сообщении выполняется на 91%. На сегодняшний день, для перевозки задействовано порядка 9 тыс. полувагонов парка КТЖ. В случае увеличения объемов перевозки будет привлечен дополнительный парк в количестве до 1000 ед. собственных вагонов и при необходимости других ж/д администраций", - говорится в сообщение на сайте министерства.

В текущем году с начала подготовки к отопительному сезону (с 1 мая по 16 августа) железнодорожным транспортом перевезено 18 621,2 тыс. тонн угля, что на 753,9 тыс. тонн больше (на 4,2%) в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Об этом сообщил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, выступая на заседании Правительства Республики Казахстан по вопросам подготовки к отопительному сезону.

В некоторых регионах идет перевыполнение плановых показателей. Причиной не до выполнения плана погрузки угля явилось предъявление отказных писем от грузоотправителей, несвоевременное прибытие собственных вагонов и не освоение погрузки. В связи с этим, министерство проводит работу по обеспечению погрузки угля во внутриреспубликанском сообщении совместно с АО "НК КТЖ".

Касательно подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону на текущий период 10 232 объектов образования или 94% от плана подготовлены. По объектам здравоохранения планировалось подготовить 6 298 объектов, из них подготовлено 5 971 или 95 %. Из запланированных к ремонту 45 503 жилых домов подготовлено 35 551 или 79%.

"Акиматами запланирован ремонт 10 558 автономных котельных, из них подготовлено 9 521 котельных (91%). Из запланированных 2 194 км на текущий период отремонтировано 1 894 км тепловых сетей или 87% (всего тепловых сетей -12,0 тыс.км)", - рассказал о ходе подготовки к отопительному сезону глава ведомства.

Потребность в топливе на автономные котельные на предстоящий отопительный сезон составляет 1 852 тыс. тонн угля и 168 тыс. тонн мазута. На сегодня заготовлено 1 255 тыс. тонн угля (68%) и 80,7 тыс. тонн мазута (48%).

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