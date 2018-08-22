В Минсельхозе ожидают дальнейший рост стоимости пшеницы

Сегодня тонна пшеницы третьего класса стоит 48-49 тысяч тенге.

На заседании правительства РК заместитель премьер-министра РК – министр сельского хозяйства Казахстана Умирзак Шукеев рассказал о том, какие цены будут на пшеницу в этом году, передает корреспондент Zakon.kz.

"Цены на новый урожай. Если в прошлом году пшеницы продавалась на уровне 35 тысяч тенге, то на сегодняшний день тонна пшеницы третьего класса стоит уже 48-49 тысяч тенге. Мы ожидаем дальнейшего роста цен", - пояснил он.

В то же время по рынкам сбыта глава Минсельхоза указал, что в сегодня проводится подготовительная работа по экспорту зерна нового урожая.

"В прошлом году мы наблюдали ситуацию с нехваткой зерновозов. В этом году совместно с другими госорганами работаем на опережение и ведем системную работу по решению вопросов логистики. Например, по проблеме высоких тарифов на транзитные перевозки казахстанских товаров через транзитные страны ведется работа, как по снижению таких тарифов, так и прорабатываются новые альтернативные маршруты. В целом работа ведется в штатном режиме", - подчеркнул У. Шукеев.

Также он сообщил, что общая емкость хранения зерна в республике составляет 26,7 млн тонн, в том числе на ХПП - 13,7 млн тонн, у СХТП - 13 млн тонн.

"Указанного объема мощностей хранения достаточно для хранения прогнозируемого урожая, с учетом остатков прошлых лет. Вместе с тем, акиматам необходимо держать на постоянном контроле вопросы обеспечения бесперебойного перемещения зерна с полей на элеваторы", - считает министр.

Ксения Давыдова, Астана.

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