Сагинтаев поручил акиматам организовать своевременную поставку угля населению

Правительством приняты все необходимые меры для бесперебойного обеспечения внутреннего рынка углем.

На заседании правительства РК премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил наращивать темпы по подготовке к новому отопительному сезону, передает корреспондент Zakon.kz.

«В целом работа по подготовке к отопительному сезону идет, но темпы необходимо наращивать. Хочу напомнить акимам, что именно вы отвечаете за своевременную и качественную подготовку объектов тепло и энергоснабжения социальной сферы и жилья. Обращаю особое внимание на ситуацию по обеспечению потребителей товарно-бытовым углем, в том числе и населения», - сказал он.

По его словам, правительством приняты все необходимые меры для бесперебойного обеспечения внутреннего рынка углем.

«Также решены вопросы по дефициты подвижного состава, проблем по отгрузке угля на сегодня не имеется. Поэтому вопросы своевременного обеспечения населения в необходимых объемах качественным товарно-бытовым углем и ценообразование на него находятся в зоне ответственности акимов регионов», - напомнил Б. Сагинтаев.

Также премьер-министр добавил, что в целях недопущения аналогичной ситуации прошлого сезона на внутреннем рынке угля акимам регионов необходимо в двухнедельный срок в установленном порядке провести проверку текущего состояния инфраструктуры пунктов заготовки и реализации угля, графиков поставки, обоснованности цен и качества реализуемого угля.

«В случае необходимости привлеките к этой работе соответствующие территориальные подразделения госорганов и представителей НПП Атамекен. Аскар Узакпаевич ( Мамин, первый заместитель премьер-министра РК ), контроль за вами», - поручил Б. Сагинтаев.

Ксения Давыдова, Астана

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