Зарубежные послы вручили Назарбаеву верительные грамоты
Назарбаев отметил, что между Казахстаном и Германией установлены «доверительные отношения, которые достигли стратегического уровня».
Нурсултан Назарбаев принял сегодня верительные грамоты от вновь назначенных послов Пакистана, Германии, Бразилии, Ливана и Украины. Церемония вручения прошла в Акорде, передает корреспондент Zakon.kz.
Назарбаев отметил, что между Казахстаном и Германией установлены «доверительные отношения, которые достигли стратегического уровня».
«Мы намерены продолжать нашу комплексную работу с нашими германскими коллегами для внедрения в Казахстане элементов четвертой промышленной революции и привлечения передовых технологий и инвестиций», - сказал он.
Принимая грамоты от посла Украины Ивана Кулебы, глава государства сообщил, что в 2017 году торговый оборот между странами вырос на 19%. И несмотря на препятствия, увеличивается количество предприятий, работающих с участием Украины в Казахстане.
«В прошлом году их количество достигло 660 предприятий. Мы все время поддерживаем осуществление совместных проектов. Очень важно осуществлять совместные проекты в промышленности, сельском хозяйстве и очень важно развивать наши отношения», - сказал он.
Нурсултан Назарбаев также отметил укрепление многостороннего диалога республики с Исламабадом.
«Я верю, что становление Пакистана полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества придаст новый импульс в ее работе», - резюмировал президент.
Новые послы иностранных государств в Казахстане:
Иван Кулеба - посол Украины
Марсия Доннер Абреу - посол Бразилии
Жискар Эль-Хури - посол Ливана
Тило Клиннер - посол Германии
Имтиаз Ахмад Кази - посол Пакистана
Татьяна Ковалева, Астана
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