Зарубежные послы вручили Назарбаеву верительные грамоты

Назарбаев отметил, что между Казахстаном и Германией установлены «доверительные отношения, которые достигли стратегического уровня».

Нурсултан Назарбаев принял сегодня верительные грамоты от вновь назначенных послов Пакистана, Германии, Бразилии, Ливана и Украины. Церемония вручения прошла в Акорде, передает корреспондент Zakon.kz.

Назарбаев отметил, что между Казахстаном и Германией установлены «доверительные отношения, которые достигли стратегического уровня».

«Мы намерены продолжать нашу комплексную работу с нашими германскими коллегами для внедрения в Казахстане элементов четвертой промышленной революции и привлечения передовых технологий и инвестиций», - сказал он.

Принимая грамоты от посла Украины Ивана Кулебы, глава государства сообщил, что в 2017 году торговый оборот между странами вырос на 19%. И несмотря на препятствия, увеличивается количество предприятий, работающих с участием Украины в Казахстане.

«В прошлом году их количество достигло 660 предприятий. Мы все время поддерживаем осуществление совместных проектов. Очень важно осуществлять совместные проекты в промышленности, сельском хозяйстве и очень важно развивать наши отношения», - сказал он.

Нурсултан Назарбаев также отметил укрепление многостороннего диалога республики с Исламабадом.

«Я верю, что становление Пакистана полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества придаст новый импульс в ее работе», - резюмировал президент.

Новые послы иностранных государств в Казахстане:

Иван Кулеба - посол Украины

Марсия Доннер Абреу - посол Бразилии

Жискар Эль-Хури - посол Ливана

Тило Клиннер - посол Германии

Имтиаз Ахмад Кази - посол Пакистана

Татьяна Ковалева, Астана

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