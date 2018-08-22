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Автомобиль с газовыми баллонами протаранил ратушу в Нидерландах

По словам очевидцев, водитель направил машину в здание намеренно.

Фото : Day.Az22 августа 2018, 13:51

В ратушу голландского города Беммель врезался автомобиль с газовыми канистрами, сообщают РИА Новости со ссылкой на издание omroepgelderland.nl.

​По словам очевидцев, водитель направил машину в здание намеренно. При столкновении автомобиль взорвался и сгорел. Ратуша получила серьезные повреждения.

Инцидент произошел в два часа ночи по местному времени. Водитель въехал на газон и, объезжая препятствия, направил автомобиль к зданию.

Приехавшая на место происшествия пожарная бригада оперативно потушила огонь и обнаружила тело мужчины. Личность водителя не установлена, однако в полиции сообщили, что у них уже есть подозреваемые. Здание ратуши будет закрыто весь день.


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