Автомобиль с газовыми баллонами протаранил ратушу в Нидерландах

По словам очевидцев, водитель направил машину в здание намеренно.

В ратушу голландского города Беммель врезался автомобиль с газовыми канистрами, сообщают РИА Новости со ссылкой на издание omroepgelderland.nl.

​По словам очевидцев, водитель направил машину в здание намеренно. При столкновении автомобиль взорвался и сгорел. Ратуша получила серьезные повреждения.

Auto rijdt gemeentehuis binnen, 1 gasfles ontploft, 1 dode ligt naast de auto, in de auto nog meer gasflessen, gemeentehuis brandschade. @gld.nl pic.twitter.com/MOiugKE4FB — Nieke Hoitink (@niekehoitink) 22 августа 2018 г.

Инцидент произошел в два часа ночи по местному времени. Водитель въехал на газон и, объезжая препятствия, направил автомобиль к зданию.

Приехавшая на место происшествия пожарная бригада оперативно потушила огонь и обнаружила тело мужчины. Личность водителя не установлена, однако в полиции сообщили, что у них уже есть подозреваемые. Здание ратуши будет закрыто весь день.

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