До конца года будут введены в эксплуатацию 72 новые школы

Ежегодно по стране строится около 100–200 школ за счет республиканского бюджета.

Как решается проблема аварийных и трехсменных школ в ходе брифинга на площадке пресс-центра правительства РК рассказал вице-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра РК.

Как отметил вице-министр, данный вопрос из разряда тех, которые не решаются одномоментно. Причинами переполненности некоторых школ республики являются демографические и миграционные тенденции. Ежегодно наблюдается большой приток населения в мегаполисы нашей страны. Так, например, в Астану в 2017 году только детей прибыло более 17 тыс. человек, то есть, получается, за прошлый год необходимо было дополнительно построить минимум 15 школ в Астане.

«Мы строим школы. Только в этом году за счет республиканского бюджета строится 110 школ. Планируем, что до конца этого года 72 школы мы введем в эксплуатацию», — проинформировал А. Аймагамбетов.

Несмотря на то, что ежегодно по стране строится около 100–200 школ за счет республиканского бюджета, проблема не решается в полной мере. До сих пор в Казахстане имеются 127 трехсменных, 44 аварийных школ. В этой связи вводится проект подушевого финансирования.

«Система подушевого финансирования будет стимулировать частный сектор открывать и строить новые школы. Сегодня пилот у нас уже начинается. Мы видим, что частные школы начали открываться», — сказал вице-министр.

За основу был взят положительный опыт строительства дошкольных заведений в Казахстане.

«Буквально несколько лет назад охват дошкольным образованием по стране был порядка 60%. Сегодня – 93%. Таких показателей удалось добиться за счет того, что был привлечен частный сектор. Главой государства была инициирована программа «Балапан». Активизировалась работа по ГЧП. Из 40 тыс. мест, которые были введены только за эти 7 месяцев, более 30 тыс. мест были созданы частными компаниями», — отметил вице-министр.

Также Аймагамбетов обратил внимание на то, что в частных школах государство будет размещать государственный заказ. Родители, по словам вице-министра, не заметят разницы. Бесплатное среднее образование в любом случае будет обеспечено.

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