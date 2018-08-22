Таеквондист Мырзабаев принес Казахстану четвертую "бронзу" Азиады

Отечественный спортсмен в полуфинале уступил корейскому таеквондисту Хваджун Ли.

Казахстанский таеквондист Нурлан Мырзабаев занял третье место на Азиатских играх-2018, сообщает Zakon.kz.

Отечественный спортсмен в полуфинале уступил корейскому таеквондисту Хваджун Ли. Мырзабаев имел комфортное преимущество в счете, но соперник установил равновесие, а после переиграл схватку. Итог встречи 16:17.

Напомним, бронзовая медаль Мырзабаева стала четвертой для Казахстана. Ранее третье место заняли женская и мужская команды по фехтованию, а также Александр Куликов в гребном слаломе.

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