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Таеквондист Мырзабаев принес Казахстану четвертую "бронзу" Азиады

Отечественный спортсмен в полуфинале уступил корейскому таеквондисту Хваджун Ли.

Фото : olympic.kz22 августа 2018, 16:40

Казахстанский таеквондист Нурлан Мырзабаев занял третье место на Азиатских играх-2018, сообщает Zakon.kz.

Отечественный спортсмен в полуфинале уступил корейскому таеквондисту Хваджун Ли. Мырзабаев имел комфортное преимущество в счете, но соперник установил равновесие, а после переиграл схватку. Итог встречи 16:17.

Напомним, бронзовая медаль Мырзабаева стала четвертой для Казахстана. Ранее третье место заняли женская и мужская команды по фехтованию, а также Александр Куликов в гребном слаломе.


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