В Казахстане растет производство легковых автомобилей

Каждый второй автомобиль, проданный в июле, сделан в Казахстане, утверждают автопроизводители.

Выпуск легковых авто в Казахстане вырос на 86%. В денежном выражении по итогам 7 месяцев объем выпуска автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов составили 103,8 млрд тг - на 32,3% больше, чем годом ранее, передает Zakon.kz.

Как сообщается в исследовании Energyprom, почти 90% производства пришлось на ВКО и Костанайскую область.

Производство легковых автомобилей в РК за январь-июль 2018 подскочило год-к-году сразу на 85,9%, до 16,1 тысячи.

Также в плюсе производство грузовых авто - на 3,5% за год, и прицепов, полуприцепов и контейнеров - на 61,6% за год.

Сбыт автомобилей казахстанской сборки по итогам семи месяцев по данным АКАБ достиг 15,5 тысячи единиц (включая экспорт), что на 64% больше, чем в январе-июле прошлого года.

Рыночная доля отечественного автопрома выросла в июле до 49,7%.

ТОП-10 наиболее популярных автомобилей местного производства по итогам семи месяцев возглавляют бренды Lada (6905), Hyundai (3097), Kia (1441), JAC (774) и Ravon (552). Десятку замыкают Chevrolet (542), Skoda (319), KAMAZ (245), Hyundai Trucks (136) и Peugeot (122).

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