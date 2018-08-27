Трехлетняя отработка ждет выпускников медвузов

Эти и другие вопросы управления человеческими ресурсами в здравоохранении будут учтены в проекте нового кодекса.

С 2019 года в Казахстане будет внедрена обязательная трехлетняя отработка выпускников медицинских учреждений, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях снижения дефицита медицинских кадров на местах с 2019 года будет внедрена обязательная трехлетняя отработка выпускников, прошедших обучение по государственному гранту в регионах. Эти и другие вопросы управления человеческими ресурсами в здравоохранении будут учтены в проекте нового кодекса», - сообщил в ходе пресс-конференции в службе центральных коммуникаций вице-министр здравоохранения РК Алексей Цой.

По мнению вице-министра, новый законопроект будет направлен на закрепление и развитие достигнутых успехов, решение имеющихся проблем в вопросах охраны здоровья, а также должен стать основой для планомерного и поступательного развития отрасли.

«На сегодняшний день проект концепции кодекса рассматривается в рабочих группах. Министерство открыто для обсуждения проекта кодекса с заинтересованными сторонами на всех диалоговых площадках», - сказал он.

В целом, как подчеркнул Алексей Цой, кодекс призван отразить здоровье человека, как центр внимания и точку приложения усилий государства и общества по обеспечению полного физического, психического, социального и духовного благополучия гражданина.

Как отметил вице-министр, к структуре кодекса предлагается подойти с позиции учета полного жизненного цикла человека, то есть разделы данного документа должны быть ориентированы на профилактику и решение проблем здоровья на каждом этапе развития человека, начиная с момента рождения вплоть до глубокой старости.

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