Минздрав презентовал проект Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения»

Министерство открыто для обсуждения Кодекса с заинтересованными сторонами на всех диалоговых площадках.

Проект нового Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» представил сегодня в Службе центральных коммуникаций вице-министр здравоохранения РК Алексей Цой. Он включает в себя 7 блоков, среди них – управление человеческими ресурсами, развитие электронного здравоохранения, эффективность медпомощи, передает корреспондент Zakon.kz.

Первый блок, на который условно разделил проект Кодекса Цой, – развитие охраны общественного здоровья. По данным Всемирной организации здравоохранения, здоровье человека зависит от системы здравоохранения всего на 10%.

«Состояние здоровья индивидиума в большей степени зависит от его образа жизни, который формируется под воздействием все возрастающей силы информационного окружения человека, права выбора, уровня социального статуса и доступности возможностей по формированию того или иного образа жизни», - сказал Цой.

Минздрав хочет всерьез заняться повышением уровня грамотности населения в вопросах здоровья и повышения ответственности граждан за принятие решений относительно своего здоровья и получения медицинской помощи. А потому в Кодекс будут внесены положения по усилению солидарной ответственности гражданина за свое здоровье.

Второй пункт – совершенствование системы оказания медицинской помощи. То есть законодательное закрепление определений первичной, вторичной и третичной медицинской помощи, которые придут на смену морально-устаревшим разделениям по формам и видам оказания медицинской помощи.

«Кодекс отразит нормативные аспекты интегрированной модели оказания медпомощи, программы управления основными хроническими заболеваниями, мультидисциплинарный подход в лечении пациентов», - сказал он.

Третье – совершенствование образовательной и научной деятельности в области здравоохранения. Предлагается закрепление на законодательном уровне понятия «университетская клиника», что позволит медицинскому высшему учебному заведению соответствовать национальным и международным требованиям подготовки и обучения, а также осуществлять трансферт инновационных медицинских и образовательных технологий в практическое здравоохранение.

«Предусмотрено отразить в Кодексе утверждение порядка аккредитации комиссий по вопросам этики для обеспечения процедуры контроля качества деятельности этических комиссий, надзора за соблюдением национальных и международных стандартов», - добавил Цой.

В области фармацевтической деятельности и обращения лекарств будут заданы правовые рамки деятельности в области клеточных биотехнологий - четвертый блок. В Кодексе будут отражены положения о регулировании экономической доступности лекарств, расширении амбулаторного лекарственного обеспечения, совершенствовании процедур регистрации, сертификации лекарств и инспектирования производителей, а также развитие доклинических и клинических исследований в области фармации и переход на электронный формат закупа лекарств.

Пятый блок – вопросы интеграции всех медицинские информационных систем и создание единого банка электронных паспортов здоровья населения страны.

«Это позволит с момента рождения на протяжении всей жизни создать и вести непрерывную электронную медицинскую историю состояния здоровья каждого гражданина. Медицинские мобильные приложения и цифровые технологии позволят удаленно в режиме реального времени отслеживать состояние человека, фиксируя его в персональных электронных записях. В Кодексе будут определены основные правовые аспекты электронного здравоохранения», - прокомментировал вице-министр.

Также Кодекс усиливает ответственность местных исполнительных органов в первую очередь за обеспечение эффективной организации амбулаторно-поликлинической помощи населению. Это относится к шестому блоку.

А также за постлицензионный контроль, кадровое обеспечение и контроль оснащения медицинских учреждений в соответствии со стандартами, независимо от форм собственности.

«В целях снижения дефицита медицинских кадров на местах с 2019 года будет внедрена обязательная трехлетняя отработка выпускников, прошедших обучение по государственному гранту в регионах. Эти и другие вопросы управления человеческими ресурсами в здравоохранении будут учтены в проекте Кодекса», - рассказал о седьмом блоке спикер.

Цой отметил, что министерство открыто для обсуждения Кодекса с заинтересованными сторонами на всех диалоговых площадках. Свои предложения граждане могут отправлять на почту Kodeks_zdorovya_RK@mail.ru.

Татьяна Ковалева, Астана

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