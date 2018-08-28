Большинство казахстанцев доверяют государству в реформировании здравоохранения

Опрос проводился среди граждан от 18 лет и старше в 14 областях и трех городах республиканского значения.

Согласно проведенному промежуточному опросу 81,3% населения выразили доверие государственным органам в проведении реформ в здравоохранении. При этом 47,3% опрошенных полагают, что ОСМС позволит повысить качество жизни населения, 43% испытывают сомнения, передает Zakon.kz.

В ходе опроса выяснялись такие ключевые позиции, как степень информированности населения о проводимой реформе, а также восприятие жителями республики инициативы Министерства здравоохранения РК по внедрению ОСМС (обязательное социальное медицинское страхование).

Абсолютному большинству опрошенных – 94,6% - известно о том, что в 2016 году в Казахстане был принят Закон «Об обязательном социальном медицинском страховании». Из них 55,9% знают о содержании документа, 38,7% слышали о нем.

Основным источником информации о системе ОСМС для респондентов оказались средства массовой информации - газеты, телевидение, интернет. Так указали 75,6% опрошенных.

Отношение опрошенных к ОСМС в целом позитивное, хотя и настороженное. 47,3% заявили, что ожидают повышения качества жизни после внедрения ОСМС, 43% высказали сомнения. Категорически против внедрения медстрахования выступили лишь 4,4% респондентов.

В числе причин, указанных сомневающимися, 61,2% назвали риск возникновения коррупции в системе здравоохранения, 24,3% - недовольство частного работодателя и возможное уклонение от отчислений в фонд ОСМС. Также высказывают опасения, что снизится доступность качественной медицинской помощи для социально уязвимых слоев населения, особенно для безработных, пенсионеров, детей, одиноких матерей, малодоходных групп населения, лиц с инвалидностью – 9,1%.

Изменить негативную позицию респондентов может повышение качества медицинских услуг после внедрения ОСМС - 66,2% ответов, и личные гарантии министра здравоохранения РК - 15%.

Опрос проводился среди граждан от 18 лет и старше в 14 областях и трех городах республиканского значения.

Марат Рустемов

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