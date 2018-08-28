На каком транспорте ездит Исекешев, рассказали в акимате

Аким передвигается на разных машинах.

На чем сейчас ездит аким Астаны Асет Исекешев, сообщила на брифинге пресс-секретарь акимата Астаны Эльвира Жургенбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Каждый день аким у нас ездит на микроавтобусе Toyota HiAce. Он делает объезд, проезжает по городу, осматривает строительство дорог, объезжает садики», - сказала Эльвира Жургенбаева, отвечая на вопросы журналистов.

В свою очередь, руководитель управления регенерации городской среды Гани Искалиев добавил, что аким будет передвигаться на такси бизнес-класса, а чиновники рангом пониже будут передвигаться на эконом-классе.

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«Аким передвигается на разных машинах. На микроавтобусе он тоже передвигается. Машину акимат будет брать у таксопарка на условиях ежемесячной аренды. Водитель также будет находиться в штате таксопарка. Условно, бизнес-класс машины - это «Toyota Camry», «Skoda Superb». Таксопарк имеет право дать любую машину. Что касается эконом-класса, то это обычные машины, которые есть в городе. О себе могу сказать, что раньше я ездил на «Kia Cadenza», теперь - на такси эконом-класса», - уточнил Гани Искалиев

Отметим, что в акимате в сентябре планирует отказаться от служебного авто и пересесть на такси.

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