Касым-Жомарт Токаев дал оценку взаимодействию Казахстана с ОДВЗЯИ

Участники конференции обменялись мнениями по различным вопросам ядерного нераспространения.

Председатель Сената Парламента Касым-Жомарт Токаев принял группу участников Международной конференции Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний «Вспоминая прошлое, глядеть в будущее» во главе с Лассина Зербо, Исполнительным секретарем Подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента Республики Казахстан.

Собеседники отметили актуальность Международной конференции Молодёжной группы и Группы видных деятелей ОДВЗЯИ, которая впервые проводится в таком формате. Мероприятие приурочено к Международному дню действий против ядерных испытаний, который отмечается 29 августа.

К.Токаев дал высокую оценку взаимодействию Казахстана с ОДВЗЯИ, поблагодарил за активную деятельность по привлечению мировой общественности к антиядерной проблематике.

«Вопросы ядерного нераспространения постоянно в фокусе внимания Казахстана. Работа в этом направлении будет активно продолжена нашей страной в Совете Безопасности ООН», - сказал он.

Глава Сената обратил внимание участников встречи на важные антиядерные инициативы Казахстана, высказанные Президентом Н.Назарбаевым: создание Глобального антиядерного движения, принятие Всеобщей декларации о построении мира, свободного от ядерного оружия, создание безъядерных зон в других регионах мира. Отдельно К.Токаев остановился на программном документе - Манифест «Мир. XXI век». Его главная идея – избавление мира от вируса войн и конфликтов и построение безъядерного мира к 100-летнему юбилею ООН в 2045 году.

«Я рад слышать новые предложения Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, в которых выражено видение будущего процесса глобального разоружения и определены конкретные шаги. Считаем, что общими усилиями мы сможем сдвинуть данный процесс. Отрадно, что видение Генерального секретаря ООН и Республики Казахстан по вопросам разоружения совпадает по многим вопросам», - подчеркнул Председатель Сената.

Участники конференции обменялись мнениями по различным вопросам ядерного нераспространения и отметили высокую значимость инициатив Президента Н.Назарбаева в сфере международной безопасности и ядерного нераспространения.

«Я благодарен Казахстану за продвижение вступления ДВЗЯИ в силу. Мы надеемся на Вашу дальнейшую поддержку в этом важном вопросе», - отметил Исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо.

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