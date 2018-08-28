Жители столицы могут подать документы в школу не выходя из дома

Управление образования напоминает родителям о возможности подачи документов в 1-й класс онлайн, через систему e.astana.kz.

Для оформления заявления нужно зайти на сайт e.astana.kz, заполнить необходимую информацию и контактные данные, прикрепить отсканированные копии соответствующих документов, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Управление образования напоминает родителям о возможности подачи документов в 1-й класс онлайн, через систему e.astana.kz, посредством электронной цифровой подписи (ЭЦП).

«Портал работает в режиме 24/7, таким образом родители, находясь на работе или дома, смогут подать заявление в школу в режиме онлайн», – говорится в сообщении ведомства.

К тому же система предоставляет возможность выбора 2-х опций – по месту жительства и по желанию. Для приема детей в 1-й класс адресная справка не требуется.

В случае отсутствия компьютера или интернета, родитель может подойти с ЭЦП-ключом в ближайшую школу и обратиться к консультантам, а если нет ЭЦП-ключа, то можно сдать документы в бумажном варианте.

Напомним, в школу принимают дети с 6 и 7 лет, при этом следует отметить, что в 1-й класс могут также пойти все дети, кому в этом году (то есть до 31 декабря включительно) исполнится 6 лет.

Перечень необходимых документов для приема в школу:

1) заявление от родителей или иных законных представителей ребенка (в случае предоставления документов в бумажном виде);

2) копия свидетельства о рождении ребенка;

3) справка о состоянии здоровья (форма 026/у-3);

4) фотографии размером 3х4 (кол. 2 шт.).

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