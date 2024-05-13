Оглашение приговора в отношении Бишимбаева и Байжанова: видео

Сегодня, 13 мая 2024 года, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны состоялось оглашение приговора в отношении экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева и директора "Гастроцентра" Бахытжана Байжанова, сообщает Zakon.kz.

Трансляцию ведет Верховный суд Казахстана

Судья Айжан Кульбаева озвучила решение присяжных заседателей и приговор в отношении подсудимых Бишимбаева и Байжанова.

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После разъяснения приговора Кульбаева объявила судебное заседание закрытым.

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После оглашения, по данным Верховного суда, должна состояться пресс-конференция, посвященная завершению данного судебного процесса.

Утром 13 мая во время заседания судья Айжан Кульбаева озвучила вопросы, которые зададут присяжным, чтобы те вынесли вердикт в отношении подсудимых.

После этого Кульбаева заявила, что суд и присяжные заседатели удалились в совещательную комнату для принятия решения.

2 мая суд объявил об окончании судебного следствия и переходе к прениям сторон. Уже 3 мая Куандык Бишимбаев на прениях озвучил свою позицию. 6 мая подсудимые Бишимбаев и Байжанов выступили с последним словом в суде.