Оглашение приговора в отношении Бишимбаева и Байжанова: видео
Трансляцию ведет Верховный суд Казахстана
Судья Айжан Кульбаева озвучила решение присяжных заседателей и приговор в отношении подсудимых Бишимбаева и Байжанова.
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После разъяснения приговора Кульбаева объявила судебное заседание закрытым.
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После оглашения, по данным Верховного суда, должна состояться пресс-конференция, посвященная завершению данного судебного процесса.
Утром 13 мая во время заседания судья Айжан Кульбаева озвучила вопросы, которые зададут присяжным, чтобы те вынесли вердикт в отношении подсудимых.
После этого Кульбаева заявила, что суд и присяжные заседатели удалились в совещательную комнату для принятия решения.
2 мая суд объявил об окончании судебного следствия и переходе к прениям сторон. Уже 3 мая Куандык Бишимбаев на прениях озвучил свою позицию. 6 мая подсудимые Бишимбаев и Байжанов выступили с последним словом в суде.