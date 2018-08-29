558 водителей в Астане были привлечены к ответственности за загрязнение города

С начала года они заплатили более 14 млн 600 тысяч тенге.

Сотрудники природоохранной полиции МПС ДВД Астаны постоянно проводят мероприятия по недопущению образования стихийных свалок мусора на территории столицы, передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В этих целях осуществляется патрулирование в местах, наиболее подверженных образованию несанкционированных свалок. На постоянной основе проводится разъяснительная работа среди населения об ответственности за нарушение административного законодательства.

Так, сотрудники природоохранной полиции МПС ДВД Астаны задержали водителя автомашины марки КамАЗ, который допустил вынос грязи по ул. Улытау. За нарушение правил благоустройства его привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 МРП (24 050 тенге).

Также водитель автомашины марки ЗИЛ в районе рынка «Алаш» допустил перевозку грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой тары, листвы, спила деревьев без покрытия их брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение дорог. За это гражданин О. привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 МРП (24 050 тенге). Автомашина была водворена на специализированную стоянку.

С начала 2018 года сотрудники подразделений природоохранной полиции МПС ДВД Астаны по статье «Нарушение правил благоустройства» привлекли 558 водителей на общую сумму более 14 млн 600 тысяч тенге.

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