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Как будут наказаны вузы за низкое трудоустройство выпускников

17 лицензий в этом году уже отозвано - министр.

Фото : ortcom.kz29 августа 2018, 14:01

Министерство образования РК намерено принимать жесткие меры к вузам за низкое трудоустройство выпускников. Об этом сообщил Ерлан Сагадиев на брифинге в СЦК, передает zakon.kz.

"Глава Государства пошел на беспрецедентное увеличение образовательных грантов на 10 тысяч в прошлом году, и еще на 20 тысяч в этом. Разрешите мне от имени всех выразить нашу глубокую благодарность Нурсултану Абишевичу. Нам оказано большое доверие, поэтому ответственность вузов за качество – стало задачей №1", - отметил министр.

Сагадиев рассказал как будет решаться эта задача.

"Как мы будем ее решать? Первое, на базе рейтинга, основанного на занятости выпускников, Министерство начнет принимать меры по отзыву лицензий у вузов по специальностям, где мы все видим идет низкое трудоустройство. 17 лицензий в этом году уже отозвано. Работа будет усилена. Это приведет к профилизации вузов по основным направлениям. Там, где они могут хорошо преподавать, пусть преподают. Там, где диплом не дает хорошей востребованности, преподавать не имеет смысла", - сказал Ерлан Сагадиев.


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