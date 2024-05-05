В каких регионах Казахстана 6 мая ожидаются заморозки

В 15 областях Казахстана на 6 мая объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью в Абайской области ожидается дождь. Днем на юге области гроза. Ветер северо-западный, северный на востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, юге Мангистауской области ожидается гроза. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.



Ночью в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, юге, в горных и предгорных районах, днем в горных и предгорных районах области временами гроза, шквал. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. В Шымкенте временами ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. В Туркестане в первой половине ночи ожидаются временами гроза, шквал. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.



В Восточно-Казахстанской области ожидается дождь, ночью на востоке области сильный дождь. Днем на востоке, юге области гроза. Ветер северо-западный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.



Ночью на юге, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области ожидаются заморозки -3. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки -2.



Ночью и утром на юге Улытауской области ожидается туман. В центре, на востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.



Ночью в горных районах Жетысуской области ожидается сильный дождь. В южной половине, центре, горных районах области гроза, град. Ветер северо-западный на севере, востоке, в центре области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. В Талдыкоргане ночью ожидается гроза. Ветер северо-западный ночью при грозе порывы 15-20 м/с.



В Акмолинской области ожидается ветер юго-западный с переходом на юго-восточный днем на севере области порывы 15-20 м/с. Ночью ожидаются заморозки -1-6. В Кокшетау ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки -2.



Днем на западе, юге Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный ночью на западе области, днем порывы 15-20 м/с. Ночью заморозки -1-6. В Костанае ожидается ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с. Ночью заморозки -1-3.



В Северо-Казахстанской области ночью ожидаются заморозки -1-6. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью ожидаются заморозки -1-3. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на востоке Атырауской области ожидается гроза. На севере, западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность

Ночью на севере Актюбинской области сохраняются заморозки -3. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на севере области порывы 15 м/с. На юго-западе области ожидается высокая пожарная опасность. В Актобе ночью сохраняются заморозки -1-3.



Ночью в центре, на востоке Кызылординской области ожидаются туман, днем на севере области гроза. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кызылорде ожидается ночью туман.



Ночью на западе, севере Павлодарской области ожидаются заморозки -2, на юге, востоке области туман. Ветер западный ночью на юге области порывы 15-20 м/с.



Днем в Западно-Казахстанской области ветер юго-западный, западный на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В Уральске ветер юго-западный, западный днем порывы 18 м/с.

Ранее "Казгидромет" представил общий прогноз погоды по территории Казахстана на понедельник, 6 мая.