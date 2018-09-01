Президент Казахстана порекомендовал депутатам обратить внимание на развитие АПК
Правительству и Минсельхозу стоит обратить серьёзное внимание на развитие аграрной науки, об этом мы тоже говорим. Соответствующий пакет законодательных поправок подготовлен - Назарбаев.
Фото : atr.kz1 сентября 2018, 12:07
Президент Казахстана порекомендовал депутатам обратить внимание на развитие аграрной науки и законодательные поправки в сфере АПК, передает корреспондент Zakon.kz.
«Требуется дальнейшее совершенствование законодательства в сфере агропромышленного комплекса. Мы тоже об этом немало говорим. Это крупнейший сектор нашей экономики, там есть большое будущее, нам надо работать», - сказал он во время открытия 4-й парламентской сессии.
Это касается вопросов страхования, внедрения аграрных расписок в развитие кредитных товариществ, а также совершенствования системы контроля в сфере ветеринарии.
«Правительству и Минсельхозу стоит обратить серьёзное внимание на развитие аграрной науки, об этом мы тоже говорим. Соответствующий пакет законодательных поправок подготовлен и находится в парламенте», -заключил он.
Татьяна Ковалева, Астана
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4935124-8e2908807cee8671ad9e02878b543cba
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...