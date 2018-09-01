Президент Казахстана порекомендовал депутатам обратить внимание на развитие АПК

Правительству и Минсельхозу стоит обратить серьёзное внимание на развитие аграрной науки, об этом мы тоже говорим. Соответствующий пакет законодательных поправок подготовлен - Назарбаев.

Фото : atr.kz

Президент Казахстана порекомендовал депутатам обратить внимание на развитие аграрной науки и законодательные поправки в сфере АПК, передает корреспондент Zakon.kz. «Требуется дальнейшее совершенствование законодательства в сфере агропромышленного комплекса. Мы тоже об этом немало говорим. Это крупнейший сектор нашей экономики, там есть большое будущее, нам надо работать», - сказал он во время открытия 4-й парламентской сессии. Это касается вопросов страхования, внедрения аграрных расписок в развитие кредитных товариществ, а также совершенствования системы контроля в сфере ветеринарии. «Правительству и Минсельхозу стоит обратить серьёзное внимание на развитие аграрной науки, об этом мы тоже говорим. Соответствующий пакет законодательных поправок подготовлен и находится в парламенте», -заключил он. Татьяна Ковалева, Астана

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