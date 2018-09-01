Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Алматы перекроют улицу Мустафина

Движение будет перекрыто 2 сентября.

Фото : kg.ua1 сентября 2018, 14:07

В Алматы перекроют улицу Мустафина, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

В связи с дорожно-строительными работами по ул.Мустафина движение на участке от ул.Торайгырова до ул.Рыскулбекова будет перекрыто 2 сентября с 9.00 до 18.00 часов.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты