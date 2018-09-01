Движение будет перекрыто 2 сентября.

В Алматы перекроют улицу Мустафина, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

В связи с дорожно-строительными работами по ул.Мустафина движение на участке от ул.Торайгырова до ул.Рыскулбекова будет перекрыто 2 сентября с 9.00 до 18.00 часов.

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