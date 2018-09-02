Илья Ильин выиграл первый турнир после дисквалификации
Он выступал в новом весе.
Фото : wfrk.kz2 сентября 2018, 13:22
Тяжелоатлет Илья Ильин выиграл чемпионат Казахстана в весовой категории до 102 килограммов, передает Vesti.kz.
По сумме двух упражнений на соревнованиях в Талдыкоргане Ильин показал результат в 380 (172+208) килограммов.
В весе до 96 килограммов чемпионом Казахстана стал другой кызылординский атлет - 25-летний Рустем Сыбай. Чемпион Азии-2015 по сумме двух упражнений поднял 378 (171+207) килограммов.
Этот чемпионат Казахстана стал для Ильина первым соревнованием с декабря 2015 года. Тогда он выиграл Кубок Президента РФн в Грозном, установив два мировых рекорда.
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