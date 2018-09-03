Что принесли Алматы улицы с односторонним движением

В ДВД Алматы сообщили об улучшении пропускной способности трафика на участках дорог с односторонним движением.

Адмполиция города озвучила промежуточные результаты анализа, проведенного в рамках мониторинга дорожной ситуации на участках с односторонней схемой движения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

«Речь идет об улицах, где недавно было скорректировано дорожное движение. С самого утра, так называемого «часа пик», на 10 магистралях несут службу специальные аналитические группы из числа сотрудников отдела дорожно-технической инспекции нашего подразделения. По состоянию на 17:00 пропускная способность на вышеуказанных участках увеличилась в среднем на 25 процентов. Незначительные заторные явления на некоторых из них наблюдались в обеденное время. И как показал мониторинг, тому предшествовали нарушения ПДД, допущенные не дисциплинированными водителями: парковка и остановка ТС в зоне действия запрещающего дорожного знака, и как следствие – искусственное сужение проезжей части», - информировал начальник Управления административной полиции ДВД Алматы Жандос Мураталиев.

Он отметил, что с такими водителями, в случае их присутствия на месте, незамедлительно проводилась праворазъяснительная работа, а если владельца ТС не оказывалось рядом с авто, то оно с помощью эвакуаторов, подлежало отбуксировке с проезжей части.

В то же время, в ДВД напомнили, что в настоящее время служба экипажей дорожно-патрульной полиции МПС, а также специализированного батальона УАП преимущественно несет профилактический характер. Эта норма характерна на следующих участках: в первую неделю сентября на улицах с односторонней схемой движения, а по маршруту БРТ до 10 сентября.

«И в данном случае немаловажен вопрос уровня культуры водительского состава города, а также их дисциплины. Понятно, что с началом нового учебного года автомобильный трафик увеличился в разы, и, чтобы этот переход с летнего на осенний период прошел, как говориться, плавно и безболезненно, призываем участников дорожного движения, прежде всего, к неукоснительному соблюдению ПДД, солидарности и взаимопониманию. Заверим, что все эти факторы являются гарантом их же безопасности», - резюмировал полковник Мураталиев.

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