Специалист разъяснил плюсы онлайн оплаты налогов

Преимущество системы онлайн - возможность оплаты налогов в любое время суток и в любом населенном пункте.

Получение услуг через интернет в онлайн режиме давно стало привычным делом. Совместно с банками второго уровня была проведена работа по внедрению механизма оплаты налогов через банкоматы и иные электронные устройства, сообщает zakon.kz со ссылкой на главного специалиста УГД по Алатаускому району А.М. Кисметова.

Система «онлайн» - возможность оплаты в любое время суток и в любом населенном пункте. Это дает возможность налогоплательщикам произвести оплату без потери времени. Таким образом можно уплачивать 18 видов налогов.

В список вошли 18 типов налогов и обязательных платежей:

1) Корпоративный подоходный налог

2) Индивидуальный подоходный налог

3) Социальный налог

4) Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

5) Земельный налог

6) Налог на транспортные средства юридических лиц

7) Единый земельный налог

8) Налог на добавленную стоимость

9) Акциз

10) Специальные платежи и налоги недропользователей

11) Рентный налог на экспорт

12) Налог на игорный бизнес

13) Фиксированный налог

14) Сборы

15) Платы

16)Таможенные платежи

17) Прочие платежи

18) Пошлины

Также налогоплательщик имеет возможность авторизоваться как физическое лицо и оплатить налоги юридического лица, заполнив данные БИН, и наоборот. В результате плательщик получит электронный чек.

С 1 августа 2018 года на портале еGov.kz появилась новая услуга по оплате всех налогов и обязательных платежей в бюджет без необходимости авторизации и подписания ЭЦП. Ранее на портале «электронного правительства» были доступны для уплаты только три вида налогов для физических лиц: налог на имущество, налог на транспортные средства, земельный налог. Инструкция по оплате налогов на портале «электронного правительства» eGov.kz.

Для оплаты на портале еGov.kz необходимо пройти в раздел «Налоги и финансы» - «Платежи» - «Оплата налогов и других обязательных платежей в бюджет» и заказать услугу, нажав на «Оплатить онлайн». После введения ИИН/БИН налогоплательщика, наименования органа государственных доходов, суммы платежа, кода бюджетной классификации, система автоматически предложит перейти в раздел оплаты налога. После завершения всей процедуры будет предоставлен электронный чек, подтверждающий факт оплаты.

Следует отметить, что при осуществлении платежа в уплату налогов и других обязательных платежей в бюджет через банкоматы или иные электронные устройства датой исполнения налогового обязательства для налогоплательщика будет считаться дата осуществления такого платежа. При начислении пени в лицевом счете налогоплательщика, кроме даты списания денег с банковского счета и даты внесения наличных денег в уплату налогов и других обязательных платежей в бюджет, при осуществлении платежа через банкоматы или иные электронные устройства учитывается дата осуществления данного платежа.

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