Надо дать возможность людям строить собственные дома и дать приусадебный участок - Назарбаев

Президент посетил индустриальную зону Алматы: заводы по производству электроавтобусов, металлических изделий и кабельно-проводниковой продукции.

Накануне Алматы в 3D презентовали Нурсултану Назарбаеву, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ТК Астана.

- Хотим мы или не хотим, будут все равно ехать сюда в Алматы. Как нам справиться с этим потоком, вот это в генплане в будущем развитии надо думать. Конечно, внутри здесь уже нет места, надо дать возможность людям строить собственные дома и дать приусадебный участок. Тогда он и себя будет обеспечивать, и комфортно будет жить. Необходимо развивать количество людей, транспорт, улицы, пешеходы, проходы, переезды, - отметил Глава государства.

Помимо смоделированной версии города Президент осмотрел реальные изменения в мегаполисе, прогулялся по обновленным проспектам Абая и Назарбаева, где недавно реконструировали пешеходные зоны и велодорожки. Продемонстрировали главе государства и обновленные подземные переходы Алматы. Президент также посетил индустриальную зону Алматы: заводы по производству электроавтобусов, металлических изделий и кабельно-проводниковой продукции.

- Вот новый район Алматы - Алатауский. Потому что внутри города развиваться уже некуда. А здесь такие просторы, переносить предприятия из города Алматы сюда. Здесь можно развиваться дальше. Развивается район, здесь провели универсиаду, здесь такие сооружения, красивые дома, то есть развивается нормально и центр города недалеко. А что там в центре города делать, здесь у вас все есть, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!