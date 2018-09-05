Определены условия боя между Фирузой Шариповой и Юлией Куценко

Сумму гонорара менеджмент спортсменок не называет.

За какие пояса и в какой весовой категории будут сражаться участницы главного боя вечера бокса в Санкт-Петербурге казахстанка Фируза Шарипова и россиянка Юлия Куценко, а также ждать ли казахстанке поддержки трибун, выяснил корреспондент МИА «Казинформ».

Бой между казахстанкой Фирузой Шариповой и россиянкой Юлией Куценко в легкой весовой категории - 61,2 кг пройдёт 8 сентября в Санкт-Петербурге.

«В связи с этим на кону будет стоять только один титул чемпионки мира, который принадлежит Фирузе, - WIBA»,- раскрыли секрет в пресс-службе казахстанской спортсменки.

Казахстанская спортсменка, выступающая в профессиональном боксе, до конца прошлого года являлась чемпионкой мира по версиям WIBA в весовой категории 61,2 кг. 30 декабря 2017 года в Алматы провела бой с бельгийкой Джемиллой Гонтарюк в новой на тот момент весовой категории- 59 кг за поясa WBC Silver и IBO Championship. Так, она стала обладательницей поясов в двух весовых категориях. Но из-за того, что бой пройдет в весе 61,2 кг, то чемпионский пояс именно в этой категории и будет стоять на кону.

Что касается гонораров, то у обеих спортсменок он фиксированный и не зависит ни от победы, ни от поражения. Сумму менеджмент спортсменок не называет, поскольку это конфиденциальная информация, что отражено в контракте о неразглашении.

Интересно, что казахстанку Фирузу Шарипову ожидает мощная поддержка казахстанских болельщиков на трибунах арены А2 в Санкт- Петербурге.

«На бой прилетят много болельщиков из Казахстана, и наша команда помогала им в бронировании отеля. Также поддержать соотечественников придут многие казахстанцы, которые живут в Санкт-Петербурге. Конечно же, мы проводили в городе массовую рекламную кампанию с анонсированием турнира и ожидаем, что будет полная арена зрителей. За Фирузу будут болеть многие, причем не только казахстанцы - у нее и в России очень много поклонников»,- сообщили в штабе Фирузы Шариповой.

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