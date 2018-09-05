В Минздраве рассказали, что войдет в пакет гарантированной бесплатной медицинской помощи

Внедрение новой модели ГОБМП обеспечит долгосрочную финансовую устойчивость системы здравоохранения – Е.Биртанов.

Разработана и внедряется новая модель гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом рассказал в ходе пресс-конференции в СЦК министр здравоохранения Елжан Биртанов.

«Несмотря на положительные результаты деятельности национальной системы здравоохранения Казахстана, сохраняются проблемы доступности и качества медицинского обслуживания, обеспеченности и квалификации медицинских кадров на местах. Для решения вышеуказанных проблем нами проводится комплекс мероприятий по улучшению качества медицинской помощи», - сказал он.

В настоящее время, по данным главы Минздрава, разработана и внедряется новая модель гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) с четкими границами обязательств государства, одновременно с внедрением обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

«Пакет ГОБМП станет минимальным социальным стандартом для всего населения и будет включать ПМСП, экстренную медицинскую помощь, клинико-диагностические услуги, бесплатное лекарственное обеспечение, плановую стационарную помощь при основных, в том числе социально значимых заболеваниях. Пакет ОСМС будет включать медицинскую помощь сверх ГОБМП: плановую стационарную помощь, дорогостоящие диагностические услуги и лекарственное обеспечение по заболеваниям, не вошедшим в пакет ГОБМП», - сообщил министр.

Как проинформировал Елжан Биртанов, в рамках внедрения новой модели ГОБМП предлагается продолжить трансформацию малоэффективной диспансеризации 262 групп болезней в программу управления 30-тью группами болезней, включая социально значимые болезни (артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, онкология, туберкулез и другие), что обеспечит контроль над основными заболеваниями, определяющими около 70% смертности, 80% заболеваемости, а также продолжительность жизни населения.

Кроме того, в рамках новой модели ГОБМП планируется четко определить объем консультативно-диагностических услуг с поэтапным обеспечением адекватных тарифов и фиксированным перечнем услуг, по 30-ти группам основных заболеваний. Как считает Елжан Биртанов, внедрение новой модели ГОБМП и ОСМС позволит поэтапно ликвидировать дефицит финансирования за счет государственного финансирования ГОБМП и взносов в Фонд социального медицинского страхования.

«На сегодняшний день Фондом аккумулировано более 90 млрд тенге за 6 млн человек, к 1 января 2019 года сумма поступлений составит 113 млрд тенге, в 2020 году - 217 млрд тенге. Это обеспечит долгосрочную финансовую устойчивость системы здравоохранения», - заключил министр.

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