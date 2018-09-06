Пропавшего три года назад жителя Атырау нашли в капшагайском казино

Как оказалось, мужчина ушел из дома после ссоры с родственниками, и все это время перебивался случайными заработками.

Полицейскими Алматинской области разыскан молодой мужчина, который в конце 2014 года ушел из дома в Атырау и с тех пор числится в розыске, как пропавший без вести, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.

Поводом для розысков парня послужило заявление его матери, поступившее в январе 2015 года в полицию Атырауской области. По словам женщины, ее сын просто вышел из дома и бесследно исчез.

«Как выяснилось, в конце 2014 года парень поссорился со своими родными и ушел из дома решив начать самостоятельную жизнь. Все это время он находился в Алматы, связь с родными не поддерживал и перебивался случайными заработками. Три-четыре месяца назад он перебрался в Капшагай и трудоустроился в одно из капшагайских казино. Информация об его нынешнем местонахождении уже направлена в Атырау» - сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.

В целом полицейским региона с начала года удалось отыскать около 200 человек, числившихся в разное время пропавшими без вести. Число отысканных людей значительно увеличится, если включить разысканных в первые трое суток, то есть без заведения розыскных дел.

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