Тушивших "Зимнюю вишню" пожарных заподозрили в сговоре

Сотрудники МЧС пытаются "вводить следствие в заблуждение и не давать данные, которые является фактическими".

Следователи полагают, что между кемеровскими пожарными может быть сговор для препятствия расследования уголовного дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", где погибли 60 человек. Об этом в пятницу сообщил представитель СК в суде, где решается вопрос о продлении меры пресечения начальнику караула пожарно-спасательной части №2 Сергею Генину - одному из фигурантов дела, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Хотелось бы обратить внимание суда на некую корпоративность, которая имеется в рядах МЧС. <…> Показания Генина, первоначальные и последующие, подтверждают сотрудники, которые вместе с ним были [на пожаре], и мы считаем, что между ними есть сговор, чтобы вводить следствие в заблуждение и не давать данные, которые является фактическими", - сказал представитель СК.

На вопрос адвоката о том, проводилась ли проверка на предмет наличия сговора, следователь ответил утвердительно, сославшись на то, что сведения об этом есть в материалах дела.

Кроме того, представитель СК заявил, что "друзья" пожарных, ставших фигурантами дела, "терроризируют потерпевших" в социальных сетях.

Дело Генина

По версии следствия, при тушении пожара он действовал в нарушение боевого устава и ненадлежащим образом исполнил свои должностные обязанности. На заседании суда в апреле была продемонстрирована видеозапись, на которой видно, что Александр Ананьев, отец трех погибших в ТЦ девочек, неоднократно указывал Генину короткий путь на четвертый этаж здания, где в кинотеатре оставались дети, но пожарный последовал за охранником ТЦ, потеряв ценное время. Из-за этого от отравления продуктами горения, угарным газом и от полученных термических ожогов погибли не менее 37 человек, находившихся в кинозале №2.

Сам Генин свою вину не признавал, по его словам, пожарные сделали все, что могли, для спасения людей. Пожарный - ветеран боевых действий, он был награжден медалями МЧС за отличие в службе, решался вопрос о представлении его к новой награде - при пожаре в ТЦ он спас мужчину, использовав для этого свой спасательный комплект.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта, погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Возбуждено и расследуется уголовное дело, по которому проходят 11 обвиняемых, все они арестованы.

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