11 знаменитостей, чьи дети стали их точной копией в том же возрасте
Кому-то от родителей достаются глаза и улыбка, кому-то — характер. А иногда гены передаются таким волшебным образом, что ребенок становится настоящей копией мамы или папы. Особенно это заметно, если сравнить фотографии детей и родителей, сделанные, когда те были в одном и том же возрасте.
AdMe.ru нашел фото знаменитостей и их детей, на которых они похожи как две капли воды.
1. Кэтрин Зета-Джонс с дочкой Кэрис Дуглас
2. Криштиану Роналду с сыном Криштиану-младшим
3. Джессика Альба и ее дочь Онор Мари Уоррен
4. Шакира со старшим сыном Миланом Пике
5. Синди Кроуфорд и ее дочь Кайя Гербер
6. Кэти Холмс и ее дочка Сури Круз
7. Дэвид Бэкхем и его сын Круз
8. Гвинет Пэлтроу и ее дочка Эппл Мартин
9. Бейонсе и ее дочка Блу Айви
10. Хиллари Дафф и ее сын Лука Комри
11. Рианна с племянницей Маджести
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