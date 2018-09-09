11 знаменитостей, чьи дети стали их точной копией в том же возрасте

Кому-то от родителей достаются глаза и улыбка, кому-то — характер. А иногда гены передаются таким волшебным образом, что ребенок становится настоящей копией мамы или папы. Особенно это заметно, если сравнить фотографии детей и родителей, сделанные, когда те были в одном и том же возрасте.

Фото : adme.ru

AdMe.ru нашел фото знаменитостей и их детей, на которых они похожи как две капли воды. 1. Кэтрин Зета-Джонс с дочкой Кэрис Дуглас 2. Криштиану Роналду с сыном Криштиану-младшим 3. Джессика Альба и ее дочь Онор Мари Уоррен 4. Шакира со старшим сыном Миланом Пике 5. Синди Кроуфорд и ее дочь Кайя Гербер 6. Кэти Холмс и ее дочка Сури Круз 7. Дэвид Бэкхем и его сын Круз 8. Гвинет Пэлтроу и ее дочка Эппл Мартин 9. Бейонсе и ее дочка Блу Айви 10. Хиллари Дафф и ее сын Лука Комри 11. Рианна с племянницей Маджести

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