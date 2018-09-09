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11 знаменитостей, чьи дети стали их точной копией в том же возрасте

Кому-то от родителей достаются глаза и улыбка, кому-то — характер. А иногда гены передаются таким волшебным образом, что ребенок становится настоящей копией мамы или папы. Особенно это заметно, если сравнить фотографии детей и родителей, сделанные, когда те были в одном и том же возрасте.

Фото : adme.ru9 сентября 2018, 21:54

AdMe.ru нашел фото знаменитостей и их детей, на которых они похожи как две капли воды.

1. Кэтрин Зета-Джонс с дочкой Кэрис Дуглас

2. Криштиану Роналду с сыном Криштиану-младшим

3. Джессика Альба и ее дочь Онор Мари Уоррен

4. Шакира со старшим сыном Миланом Пике

5. Синди Кроуфорд и ее дочь Кайя Гербер

6. Кэти Холмс и ее дочка Сури Круз

7. Дэвид Бэкхем и его сын Круз

8. Гвинет Пэлтроу и ее дочка Эппл Мартин

9. Бейонсе и ее дочка Блу Айви

10. Хиллари Дафф и ее сын Лука Комри

11. Рианна с племянницей Маджести


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