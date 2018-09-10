Улица Саина в Алматы станет длиннее

Пробивку проведут от проспекта Рыскулова до улицы Акын Сара.

Обновленный участок соединит северную часть пригорода с основными магистралями мегаполиса, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Алматы".

Отмечается, что работы начнутся, как только решится вопрос с финансированием, обещают в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог. В настоящее время дорожники завершают пробивку проспекта Назарбаева от Райымбека до Жансугурова. Объект планируют сдать раньше срока - в ноябре.

"С вводом в эксплуатацию пробивки проспекта Назарбаева ожидается снижение транспортной нагрузки на 20%. Кроме того, снизится нагрузка с прилегающих магистральных улиц, соединяющих северную часть города с центром", - сообщил руководитель отдела управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы Ернур Абжахан.

Большая стройка затронула и проспект Абая. Пробивку в западном направлении, как и участок улицы Хмельницкого, где также работает тяжелая техника, завершат в следующем году. В строительстве подрядчики применяют европейскую технологию с учётом сейсмичности и большой нагрузки.

"Тут используется эстакада - пролетное строение, цельно-металлическое, с ортотропной плитой. На подходах используется европейская технология. Это намного удешевляет проект, и конструкция не теряет несущую способность", - поделился ведущий инженер подрядной организации Ермек Ниязбаев.

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