Почему горят автомобили на дорогах

Пожарные рассказали об основных причинах возгораний на автотранспорте и мерах их профилактики.

На днях в Астане в подземном туннеле самопроизвольно загорелся автомобиль. Пламя неожиданно охватило моторный отсек и перекинулось на салон. Водитель спасся, а вот машина уже вряд ли подлежит восстановлению. А в Алматы пару месяцев назад пожар, возникший в машине, перекинулся на два жилых дома, едва не спалив дотла оба строения. Как оказалось, причиной стали непрофессиональные сварочные работы во время ремонта авто. И подобных примеров можно привести немало. Только с начала года в стране зарегистрировано 1 580 фактов пожаров на автотранспорте. Почему они происходят, и как от них уберечься журналисту Zakon.kz рассказал начальник отдела государственного пожарного контроля ДЧС Астаны Каир Нургазинов.

С электричеством шутки плохи

Как отметил К. Нургазинов, с начала года в Астане зарегистрирован 401 пожар. Из них 112 возгораний произошли именно на автотранспорте. В прошлом году за тот же период горело 110 машин. И, чаще всего, загорались именно легковые автомобили. При этом, как показывает практика, случаи намеренного поджога или пожары при ДТП с повреждением бензобака, встречаются не так часто.

«В основном пожары происходят на автотранспорте, срок службы которого составляет 15-20 лет. И порядка 90% пожаров происходит именно из-за состояния электрооборудования авто, когда возникает короткое замыкание электропроводки, изоляция которой со временем теряет свои защитные свойства от воздействия перепада температур, влияния агрессивных жидкостей и других факторов. Поэтому, если электропроводка сильно изношена, искрит или вызывает какие-то подозрения, ее нужно немедленно заменить. Кроме того, ежедневно следует проверять и визуально осматривать все части своего автомобиля, особенно моторный отсек. Если где-то масло слегка подтекает или ощущается сильный запах бензина, то это может свидетельствовать о повреждении маслопровода или топливопровода. В таких случаях машину лучше вообще не заводить, а сразу доставить на СТО на буксире или с помощью эвакуатора», - советует эксперт.

Отсоедини питание и спи спокойно

Еще одна причина пожаров неисправный аккумулятор. Многие водители даже не догадываются, что при сравнительно небольшом напряжении аккумулятора в12 вольт, сила тока в нем составляет от 60 ампер и выше. Этого вполне достаточно для того, чтобы создать реальную угрозу возникновения пожара. Кроме того, далеко не всем автолюбителям известно о том, что при длительной парковке автомобиля нужно отключить аккумулятор. В связи с этим нередки случаи, когда автомобиль, стоящий на автостоянке вдруг загорается без всяких видимых причин.

«Конечно, каждый день снимать аккумулятор или отсоединять клемы проблематично, но можно установить систему, предусматривающую разъемный механизм, который автоматически будет отключать провод от аккумулятора. А если все электропитание автомобиля отключено, то соответственно и источника короткого замыкания уже не будет. Другое дело, что вряд ли кто-то будет этим заниматься. Люди привыкли надеяться на авось и предпочитают не тратить «лишние» деньги на безопасность своей машины. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что проблемы с аккумулятором в основном возникают у старых машин. Если же брать современные новые автомобили в возрасте до 5 лет, то по статистике в них происходит очень мало подобных пожаров», - отметил К. Нургазинов.

Пресловутый человеческий фактор

Что касается других причин пожаров на автотранспорте, то здесь виноват пресловутый «человеческий фактор». В среднем на него приходится 10% возгораний автомобилей. Первая из наиболее частых причин них использование открытого огня (например, использование паяльной лампы при прогреве авто в мороз) и использование сварки при ремонтных работах. Ведь не всякий знает, что на двигателе и ходовой части автомобиля в ходе его эксплуатации постепенно скапливается масло и бензиновая копоть. Смешавшись с пылью, они превращаются в горючую смесь, которая может вспыхнуть от малейшей искры.

Вторая причина установка на автомобиле новомодного дополнительного электрооборудования в виде специальной подсветки на дисках колес или на кузове машины, различные «кенгуряткники», антирадары и тому подобное. А ведь в автомобиле не зря предусмотрены предохранители, рассчитанные на определенную нагрузку.

«Вообще установка любого дополнительного оборудования, которое не предусмотрено конструкцией завода, создает нагрузку на электросеть автомобиля и по этой причине может возникнуть пожар. Но каждый хочет, чтобы его машина выглядела красиво и отличалась от других, и не задумывается о том, что это может привести к потере самого автомобиля в результате возгорания. Причем опять же устанавливают это оборудование либо самостоятельно, либо у каких-нибудь мастеров-кустарей. Люди вообще стараются не тратиться на официальный автосервис, а проводят ремонт на различных частных СТО. И это действительно является проблемой, потому что очень многие СТО на самом деле не специализированные станции техобслуживания, а размещаются в каких-нибудь гаражах в частном секторе и мастера, как впрочем, и само оборудование, там соответствующие. При этом ответственность за свою работу там никто не несет. Поэтому часто бывает, что машина выезжает с такого СТО, день-два поездила и произошел пожар. При этом даже доказать, что это вина какого-то автомеханика-кустаря практически невозможно», - рассказывает К. Нургазинов.

Лучше переплатить, чем лишиться авто

В общем, проводить диагностику и менять проводку, да и вообще производить любой ремонт своего авто лучше на крупных СТО, дающих гарантию на качество своей работы. Конечно, ремонт «железного коня» в фирменном автосервисе обойдется дороже, но иначе сэкономленные несколько тысяч тенге могут обернуться большими проблемами в будущем.

Тоже касается и различных новомодных «наворотов». В идеале ими лучше вообще не отягощать свой автомобиль, особенно если его срок службы перевалил за десяток лет. Да и любое вмешательство в электропроводку чревато последствиями даже случайное незначительное повреждение изоляции провода в конечном итоге приведет к замыканию и возгоранию.

Но, если так уж хочется установить себе в авто что-нибудь этакое, то не стоит приобретать все эти все эти светодиодные подсветки, стробоскопы и тому подобное на базаре, гонясь за дешевизной. Как бы хозяин прилавка не уверял вас в полной надежности и безопасности своего товара, брать следует только фирменные и сертифицированные изделия, имеющие знак качества. При этом установка их должна проводиться в специализированных автоцентрах, где имеются квалифицированные специалисты, обладающие необходимыми знаниями и оборудованием.

«Еще одна проблема, с которой нам часто приходится сталкиваться, заключается в том, что функцию техосмотра автотранспорта отдали в конкурентную среду. В итоге, зачастую человек вроде получает официальное заключение, что его автотранспорт соответствует всем требованиям, но проходит месяц-два, а у него автомобиль сгорел. И, конечно, у пожарных возникает вопрос насколько в действительности квалифицированно были выполнены работы по техосмотру. С другой стороны, если брать автотранспорт, то мы государственный пожарный контроль на объектах автотранспорта не осуществляем. Это у нас никакими правилами не регламентировано. Поэтому остается только надеяться на самих автовладельцев, что они будут бережно относиться к своему имуществу, своевременно проводить техосмотр и устранять поломки ни где-то на кустарных СТО, а на специализированных станциях техобслуживания. Но проблема в том, что люди всегда и на всем пытаются сэкономить. Поэтому у нас уклон делается на профилактику», - продолжает К. Нургазинов.

Так, по его словам, с января каждый год проводится акция, когда сотрудники пожарной охраны совместно с ДВД организуют профилактические рейды и их инженерно-инспекторский состав направляется на посты «Рубеж». При проверке автотранспорта пожарные инспекторы вручают памятки и инструкции по пожарной безопасности авто, которые сами разрабатывают. Также проводятся рейды в паркингах торговых центров, жилых комплексах и в других местах скопления автомобилей.

Огнетушитель должен сочетать объем и качество

Отдельно следует рассказать о таком незаменимом предмете, как огнетушитель. Только с его помощью можно самостоятельно ликвидировать возникший в машине пожар, а потому иметь его под рукой должен каждый автолюбитель. Прежде всего, огнетушитель должен быть не бутафорским для отвода глаз дорожных полицейских, а вполне исправным и достаточно объемным. Так же автовладельцу лучше заранее овладеть навыками работы с огнетушителем, внимательно изучить его паспорт, инструкцию, ознакомиться со сроком годности, посоветоваться со специалистами. И располагать его в автомобиле надо так, чтобы легко было достать. А ведь многие возят его в труднодоступных местах, например, в багажнике, да еще и заваливают его какими-то вещами, среди которых быстро отыскать его в случае необходимости не так-то просто.

«Огнетушители продаются разного объема. Но чаще всего для легковых автомобилей приобретают баллон объемом 1 литр. Хотя, конечно, на самом деле этого для тушения пожара недостаточно. Огнетушитель объемом 5 литров, конечно, гораздо эффективнее, но возить его в легковом автомобиле слишком неудобно, так как он занимает много места. Поэтому такой баллон лучше использовать для грузового автотранспорта или автобусов, а оптимальным вариантом для легкового автомобиля будет порошковый огнетушитель объемом 2-3 литра. Также лучше дополнительно возить с собой кусок кошмы, который тоже можно использовать, как первичное средство для пожаротушения. Кроме того, сейчас есть специальные системы подкапотного тушения.

«То есть, в подкапотном пространстве авто устанавливается модуль тушения, он автоматически срабатывает в случае появления дыма или высокой температуры. Это, конечно, не обязательное требование, но если человек приобрел дорогой автомобиль и хочет уберечь его от огня, то найдет деньги и на установку этой системы», - считает К. Нургазинов.

Советы:

В общем, как видно из вышесказанного, причин самовозгорания машин великое множество. Но хоть как-то обезопасить себя и свести к минимуму последствия пожара позволит соблюдение нескольких простых правил:

1. Прежде всего, не следует оставлять свой автомобиль где попало (чтобы ни у кого не возникло желание его поджечь), держаться подальше от всякого рода псевдомехаников и не гоняться за дешевизной в таком деле, как ремонт и оснащение своего «железного коня».

2. Не реже одного раза в месяц проводить осмотр электропроводки и топливных систем автомобиля.

3. Соблюдать элементарные правила техники безопасности при самостоятельном ремонте и эксплуатации своего авто.

4. Не пользоваться открытыми источниками огня для прогрева двигателя в холодное время года и не производить самостоятельно ремонт электрооборудования в машине.

5. Всегда иметь в авто рабочий огнетушитель соответствующего объема и срока годности и ознакомиться с инструкцией, как им пользоваться.

6. Если в дороге вы почувствовали запах гари (пусть даже очень слабый), или если дым вышел из-под капота, в первую очередь следует немедленно остановиться, отключить зажигание, а если есть возможность, то и аккумулятор.

7. Прежде чем искать неисправность, приготовьте на всякий случай огнетушитель, и если появился огонь, сразу используйте его.

8. Не пытайтесь сбить огонь курткой или другим предметом, это в большинстве случаев пустая трата времени. К тому же вы можете получить травму. Недопустимо тушить пожар в промасленной одежде.

9. Если возгорание произошло под капотом, нужно постепенно и очень осторожно при помощи палки или монтировки открыть его сбоку. Нужно быть предельно внимательным, так как возможен выброс пламени.

10. Для тушения пролитого под машиной топлива нужно воспользоваться огнетушителем. Его струю нужно направлять на очаг наиболее интенсивного горения. Можно накрыть пламя брезентом, забросать песком, землей, залить водой. Эффективен также пластиковый пакет с водой, брошенный с силой на объятые пламенем части автомобиля.

11. Если в машине есть дополнительные канистры с бензином и запасное колесо, по возможности отнесите их подальше от автомобиля.

12. Вообще, по статистике, при разрастании пожара достаточно 5-7 минут, чтобы автомобиль полностью сгорел. Так что главная задача не дать распространиться огню.

13. Если с помощью огнетушителя возгорание ликвидировать не удалось, и пожар все-таки произошел, постарайтесь обеспечить безопасность окружающих и немедленно сообщите об этом по телефону «101», укажите точный адрес места происшествия и ожидайте приезда пожарных.

Владимир Демидов

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