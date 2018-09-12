Что обсудят Назарбаев и Эрдоган в Турции

Президент встретится с представителями деловых кругов Турции.

Официальный сайт президента РК опубликовал анонс предстоящих мероприятий, передает zakon.kz.

Как отмечается в сообщении, состоится официальный визит главы государства Казахстана в Турецкую Республику. В рамках визита предполагаются встречи с президентом Турецкой Республики Р.Эрдоганом, а также с представителями деловых кругов Турции.

Кроме того, планируется участие Нурсултана Назарбаева в Третьем заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.

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