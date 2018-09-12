Индекс промышленного производства составил 104,7% - МНЭ РК

Возросли объемы производства продуктов питания, табачных изделий, нефтепереработки.

В январе-августе 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличилась добыча сырой нефти, природного газа и металлических руд. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики, передает Zakon.kz.

«Возросли объемы производства продуктов питания, табачных изделий, нефтепереработки, продуктов химической промышленности, резиновых и пластмассовых изделий, металлургической промышленности и машиностроения. При этом снизилось производство основных фармацевтических продуктов», - говорится в сообщении.

Как отмечается, увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 13 регионах республики.

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