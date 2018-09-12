Индекс промышленного производства составил 104,7% - МНЭ РК
Возросли объемы производства продуктов питания, табачных изделий, нефтепереработки.
Фото : 24.kz12 сентября 2018, 15:24
В январе-августе 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличилась добыча сырой нефти, природного газа и металлических руд. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики, передает Zakon.kz.
«Возросли объемы производства продуктов питания, табачных изделий, нефтепереработки, продуктов химической промышленности, резиновых и пластмассовых изделий, металлургической промышленности и машиностроения. При этом снизилось производство основных фармацевтических продуктов», - говорится в сообщении.
Как отмечается, увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 13 регионах республики.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4936784-23b7f0d653954958076c6b89f2f540bb
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...