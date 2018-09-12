Финал республиканского фестиваля "Ұлы дала рухы" - "Дух Великой степи" пройдет в Астане

Команды-победительницы получили путевки на финальные игры - второй период фестиваля, который пройдет в городе Астане 12-16 сентября.

В связи с празднованием 20-летия города Астаны проходит фестиваль «Ұлы дала рухы» - «Дух Великой степи».

Автором идеи фестиваля, охватившего все регионы нашей страны, является Министр культуры и спорта Республики Казахстан Арыстанбек Мухамедиулы.

Соревнования по национальным видам спорта кокпар, теңге ілу – поднятие монеты, аударыспақ – перетягивание, жамбы ату - состязание в стрельбе, казакша курес, тогызкумалак и метанию асыка проводятся в командном порядке.

Первым знамя отборочных соревнований поднял южный регион. Состязания проходили в городах Астана и Шымкент. 14 июля в зале художественной гимнастики им. А.Юсупова г. Шымкент борцы из Туркестанской области победили всех своих соперников по 8 весовым категориям.

По метанию асыка победителем признана Жамбылская область, по тогызкумалак сильнейшей была названа Туркестанская область, в кокпаре лучшей была команда из Жамбылской области.

На финальных встречах по тенге ілу и жамбы ату проходивших 14 июля в г. Астана, Туркестанская область была сильнее Жамбылской области. В соревнованиях по аударыспак спортсмены из Жамбылской области одержали победу над спортсменами Туркестанской области.

Отборочные игры Западного региона проводились 21-22 июля в городе Астане и 28-29 июля в Актобе. Победителями признаны: по теңге ілу – ЗКО, по жамбы ату – Актюбинская область, по аударыспак победителем стала ЗКО.

28 июля во Дворце спорта «Жекпе-жек» г. Актобе в турнире по казакша курес в 8 весовых категориях спортсмены Атырауской области одержали верх над борцами Мангистауской области.

По метанию асыка команда Актюбинской области, а по тогызкумалаку представители Атырауской области победила всех своих соперников. На ипподроме «Тұлпар» в ходе напряженной борьбы по кокпару победу праздновали спортсмены из Мангистауской области.

Команды-победительницы получили путевки на финальные игры - второй период фестиваля, который пройдет в городе Астане 12-16 сентября.

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