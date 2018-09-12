"Барыс" проиграл "Нефтехимику" в овертайме
В пятницу «Барыс» примет на своем льду нижегородское «Торпедо».
В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» дома уступил в овертайме нижнекамскому «Нефтехимику» — 4:5, пишет Sports.kz.
Эти команды уже встречались на самом старте, и тогда на выезде уверенно победил казахстанский клуб.
Уже на второй минуте противостояния в Астане счет открыл Даррен Диц, но довольно быстро его сравнял Микаэль Руохомаа, однако хозяева завершили первую часть с преимуществом, оно было добыто после броска Романа Старченко.
На старте второй двадцатиминутки Алексей Михнов выровнял положение, однако Кертис Волк и оформивший дубль Старченко увели свой клуб в отрыв.
Третий период начался с шайбы гостей, а именно Павла Куликова, за минуту до конца игру в овертайм перевел Йоонас Няттинен, где гости сумели забросить быстро. 5:4 — победа команды Андрея Назарова.
В пятницу «Барыс» примет на своем льду нижегородское «Торпедо».
Континентальная хоккейная лига
«Барыс» — «Нефтехимик» (Нижнекамск, Россия) 4:5 (2:1, 2:1, 0:2, 0:1
Шайбы:
1:0 — 01:03 Диц (Петерссон). В равенстве
1:1 — 07:07 Руохомаа (Сергеев, Ежов). В большинстве
2:1 — 17:19 Старченко (Диц, Петерссон). В большинстве
2:2 — 21:39 Михнов (Порядин, Брынцев). В большинстве
3:2 — 32:05 Волк (Боченски). В большинстве
4:2 — 34:39 Старченко (Петерссон, Маклюков). В равенстве
4:3 — 41:59 Куликов (Михнов, Шарипзянов). В большинстве
4:4 — 58:58 Няттинен (Огурцов). В равенстве
4:5 — 61:41 Полашек (Пуустинен, Руохомаа). В большинстве
«Барыс»: Карлссон — Семёнов, Блэкер, Полохов, Даллмэн, Диц, Липин, Орехов, Маклюков — Михайлис, Волк, Боченски, Кормье, Гренц, Фрэттин, Петерссон, Старченко, Гурков, Сагадеев, Шевченко, Асетов;
«Нефтехимик»: Ежов — Полашек, Брынцев, Сергеев, Шарипзянов, Фаткуллин, Волгин, Огурцов, Семёнов — Аркалов, Михнов, Няттинен, Руохомаа, Куликов, Порядин, Галимов, Здунов, Хайруллин, Пуустинен, Шафигуллин, Якимов.
Штраф: 14:16 (6:6, 4:4, 6:10, 2:0)
Главные судьи: Владимир Букин, Алексей Васильев
Линейные судьи: Максим Берсенёв, Евгений Юдин
12 сентября. «Барыс Арена» 5 217 зрителей.
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