"Барыс" проиграл "Нефтехимику" в овертайме

В пятницу «Барыс» примет на своем льду нижегородское «Торпедо».

В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» дома уступил в овертайме нижнекамскому «Нефтехимику» — 4:5, пишет Sports.kz.

Эти команды уже встречались на самом старте, и тогда на выезде уверенно победил казахстанский клуб.

Уже на второй минуте противостояния в Астане счет открыл Даррен Диц, но довольно быстро его сравнял Микаэль Руохомаа, однако хозяева завершили первую часть с преимуществом, оно было добыто после броска Романа Старченко.

На старте второй двадцатиминутки Алексей Михнов выровнял положение, однако Кертис Волк и оформивший дубль Старченко увели свой клуб в отрыв.

Третий период начался с шайбы гостей, а именно Павла Куликова, за минуту до конца игру в овертайм перевел Йоонас Няттинен, где гости сумели забросить быстро. 5:4 — победа команды Андрея Назарова.

В пятницу «Барыс» примет на своем льду нижегородское «Торпедо».

Континентальная хоккейная лига

«Барыс» — «Нефтехимик» (Нижнекамск, Россия) 4:5 (2:1, 2:1, 0:2, 0:1

Шайбы:

1:0 — 01:03 Диц (Петерссон). В равенстве

1:1 — 07:07 Руохомаа (Сергеев, Ежов). В большинстве

2:1 — 17:19 Старченко (Диц, Петерссон). В большинстве

2:2 — 21:39 Михнов (Порядин, Брынцев). В большинстве

3:2 — 32:05 Волк (Боченски). В большинстве

4:2 — 34:39 Старченко (Петерссон, Маклюков). В равенстве

4:3 — 41:59 Куликов (Михнов, Шарипзянов). В большинстве

4:4 — 58:58 Няттинен (Огурцов). В равенстве

4:5 — 61:41 Полашек (Пуустинен, Руохомаа). В большинстве

«Барыс»: Карлссон — Семёнов, Блэкер, Полохов, Даллмэн, Диц, Липин, Орехов, Маклюков — Михайлис, Волк, Боченски, Кормье, Гренц, Фрэттин, Петерссон, Старченко, Гурков, Сагадеев, Шевченко, Асетов;

«Нефтехимик»: Ежов — Полашек, Брынцев, Сергеев, Шарипзянов, Фаткуллин, Волгин, Огурцов, Семёнов — Аркалов, Михнов, Няттинен, Руохомаа, Куликов, Порядин, Галимов, Здунов, Хайруллин, Пуустинен, Шафигуллин, Якимов.

Штраф: 14:16 (6:6, 4:4, 6:10, 2:0)

Главные судьи: Владимир Букин, Алексей Васильев

Линейные судьи: Максим Берсенёв, Евгений Юдин

12 сентября. «Барыс Арена» 5 217 зрителей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!