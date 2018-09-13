Курс рубля упал из-за указа Трампа о санкциях

Стоимость доллара поднялась до 69,15 рубля (378,12 тенге), а евро торговался на уровне 80,46 рубля (439,96 тенге).

Курс рубля к доллару и евро вновь упал, растеряв достигнутое сегодня повышение. Это случилось после сообщений о том, что президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против иностранных организаций и лиц, вмешивающихся в американские выборы, пишет Лайф.

Согласно данным с Московской биржи, к 22:00 аст курс к доллару потерял более 20 копеек, составив 69,15 рубля (378,12 тенге), курс евро упал на 14 копеек и достиг 80,46 рубля(439,96 тенге). Впрочем, затем нацвалюта России вновь начала укрепляться.

Напомним, Трамп подписал обещанный указ, который предусматривает санкции за вмешательство в американские выборы. Документ предусматривает наказание за вмешательство путём "кибератак или другим образом". Однако конкретные страны в нём не прописаны.

Напомним, что курс валют в Казахстане можно проверить здесь.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!