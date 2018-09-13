В Алматы начался IX ежегодный фестиваль оркестровой музыки

«Фестиваль Оркестров» проходит под открытым небом.

В честь празднования Дня города Алматы в южном мегаполисе в эти дни под открытым небом проходит IX ежегодный музыкальный фестиваль, сообщает Zakon.kz.

В рамках празднования вчера вечером перед Дворцом Республики на площади Абая началось уникальное событие в культурной жизни города – IX ежегодный музыкальный фестиваль под открытым небом – «Фестиваль Оркестров».

По словам организаторов, в течение двух дней в южном мегаполисе будет звучать оркестровая музыка в исполнении прославленных творческих коллективов при участии солистов-инструменталистов и мастеров вокального искусства. На сцене выступят Казахский Государственный академический оркестр народных инструментов имени Курмангазы, академический фольклорно-этнографический оркестр «Отырар сазы» имени Н. Тлендиева, эстрадно-симфонический оркестр акима города Алматы и Государственный духовой оркестр Республики Казахстан.

На открытии фестиваля оркестровой музыки присутствовали представители акимата и депутаты маслихата Алматы, руководители Управления культуры и архивов, Казахской Национальной консерватории им. Курмангазы, Казахской государственной филармонии им. Жамбыла, а также многочисленные алматинцы и их гости. Многие пришли с семьями, с маленькими детьми задолго до начала мероприятия и с удовольствием послушали оркестровую музыку, насладились виртуозной игрой музыкантов.

Репертуар был самым разнообразным – кюи, казахские народные песни, эстрадные песни, арии из оперы... Государственный академический оркестр народных инструментов им. Курмангазы исполнил такие произведения как «Серпер», «Майра», «Сақ рухы», Академический фольклорно-этнографический оркестр им. Н.Тлендиева «Отырар сазы» - «Көңілашар», «Ата толғауы», «Алатау», было и совместное исполнение - «Аққу», «Әлқисса» и др.

Также зрители услышали народные песни в исполнении заслуженного артиста Ескендира Хасангалиева, кавалера ордена «Құрмет» Улту Кабаевой, группы «iFLY», послушали виртуозную игру на скрипке заслуженного деятеля Жамили Серкебаевой (Вангелис «Pulstar»), арию Ходжи Дарги из оперы «Проделки Майсары», арию Джудиты из оперы «Джудита», «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь»...

Сегодня «Фестиваль оркестров» продолжит свою работу и после трудового дня опять соберет под открытым небом алматинцев. Государственный духовой и Эстрадно-симфонический оркестры порадует их своим исполнением, зрители услышат десятки своих любимых песен, в том числе о своем любимом городе - Алматы.

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