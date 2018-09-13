Трассу Кызылорда-Жезказган сравнили с бездорожьем из фильма "Безумный Макс"

Мажилисмен пожаловался, что ему пришлось поменять ходовку своего автомобиля после того, как он проехал по местным дорогам.

Депутат Геннадий Шиповских на заседании комиссии по вопросам развития транспортно-логистической инфраструктуры при фракции партии "Нұр Отан" в Мажилисе Парламента РК обратил внимание на состояние региональных дорог, в частности, трассы Кызылорда-Жезказган, передает корреспондент Zakon.kz.

"Состояние дороги Кызылорда-Жезказган. Вы смотрели фильм, где снимается Том Харди "Безумный Макс: Дорога ярости"? Вы посмотрите этот фильм и потом можете поехать на дорогу Кызылорда-Жезказган. Я приехал на своем "Мерседесе", ехал 420 км протяженностью от Кызылорды до Жезказгана. Если посчитать по автобану, то по нормальной дороге такое расстояние можно преодолеть за 4 часа, а я проехал за 8 часов. При этом я ехал со скоростью не более 40 км в час", - сказал он.

По его словам, после приезда в Астану ему пришлось полностью менять ходовую часть машины.

"Хотя я ехал очень медленно, но, увы и ах, состояние дороги дало свои результаты. Хотелось бы сказать, что недавно на правчасе поднимался вопрос дорог. Все-таки, как сообщалось, планируется в 2020 году начать реконструкцию данной дороги. Хочу сказать, что реконструкция очень важная, потому что у нас идет огромный поток автомобилей. Это грузовые и легковые машины. Я сам становился свидетелем тех аварийных ситуаций, когда на трассе стояли мужчины, были грузовики и легковые машины. Думаю, что это все надо прекращать, переходить на новый уровень. Мы же говорим, что мы совершенствуем наши дороги", - подчеркнул он.

Также критика народного избранника коснулась дороги Западная Европа - Западный Китай.

"Дорога идеальная, хорошая, но там тоже есть проблемы касательно скотопрогонников, потому что там тоже были случаи, когда были наезды автомобилей на скот. В результате у нас не самые лучшие обстоятельства, не в пользу машин, не в пользу человека, не в пользу скота. Человек он тоже страдает и сам владелец скота, которые кормят его семью. Когда будем уменьшать данные коллизии, думаю, у нас будет снижаться уровень аварийности на дорогах и негативных реплик, которые идет со стороны автовладельцев", - полагает Шиповских.

Со своей стороны заместитель председателя комитета автомобильных дорог МИР РК Амангельды Беков пояснил, что по северному Казахстану работы ведутся согласно графику.

"Мы в следующем году завершаем выход на Курган, далее Челябинск, также ведутся работы в сторону Омска. Касательно проведения саммита приграничного сотрудничества, то здесь на ремонт улиц и подъездов к аэропорту выделили 20 с лишним млрд тенге. Сейчас акимат эти деньги полностью осваивает. По отчетам акимата работы ведутся согласно графика, и будут закончены в установленные сроки, до конца октября 2018 года. По инертным материал СКО очень беден. Сейчас все завозится из Акмолинской области, порядка 150 км надо возить автовозом или ж/д. Дорожники больше предпочитают на автомобили ввиду дешевизны и скорости передвижения. Сейчас все вагоны заняты на перевозке угля", - проинформировал он.

Насчет трассы Кызылорда-Жезказган Беков признал, что этот вопрос является злободневным.

"Ну, и злободневный вопрос трасса Кызылорда-Жезказган, да, действительно этот вопрос очень долго висит. На следующий год мы заложили средства в бюджете на разработку ПСД, то есть, от Кызылорды до границ Российской Федерации, полностью, все участки. На первый участок, это Кызылорда-Жезказаган, у нас Азиатский и Европейский банки развития готовы профинансировать. Ориентировочно это будет стоить 400 млн долларов, там 420 км. Единственное горсовет должен принять решение, потому что отдельные проекты решением горсовета были перенесены на более поздний срок, после 2020 года. Мы будем его выносить, чтобы уже с 2020 года начать реализацию этого проекта. В следующем году в проекте бюджета заложено 800 млн на разработку ПСД. Сейчас мы с министерство экономики разрабатываем технико-экономическое обоснование и с 2020 года начнем реализацию этого проекта", - заверил он.

Также по Мерке-Бурабайтал, по его данным, уже привлечен займ Эксим банка и в настоящее время заканчивается ПСД и на одном из участков работы начаты.

Ксения Давыдова, Астана.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!