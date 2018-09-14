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В КГУ "Астана жастары" акимата Астаны назначен новый руководитель

Им назначен Укибай Нурпеисов.

Фото : пресс-служба КГУ «Астана жастары»14 сентября 2018, 12:19

Приказом руководителя Управления по делам общественного развития города Астаны, руководителем КГУ «Астана жастары» акимата города Астаны назначен Нурпеисов Укибай Абдуманапович, сообщила пресс-служба КГУ «Астана жастары».

Ранее Нурпеисов занимал должность заместителя руководителя данного учреждения. Укибай Абдуманапович родился 5 января 1991 г. Туркестанской области. Закончил Казахский национальный аграрный университет по специальности «земельный кадастр» и Международную бизнес-школу при КазЭУ им. Т. Рыскулова по специальности «государственное и местное управление». Магистр экономических наук.

В разные годы работал исполнительным секретарем Алмалинского районного отделения МК «Жас Отан» при НДП «Нур Отан» города Алматы, председателем Комитета по делам молодежи Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана (КазУМОиМЯ), руководителем отдела по работе с этнокультурными объединениями КГУ «Қоғамдық келісім» города Алматы, советником Председателя Республиканской молодежной организация «Жарасым» при Ассамблее народа Казахстана.


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