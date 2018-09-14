В КГУ "Астана жастары" акимата Астаны назначен новый руководитель
Им назначен Укибай Нурпеисов.
Приказом руководителя Управления по делам общественного развития города Астаны, руководителем КГУ «Астана жастары» акимата города Астаны назначен Нурпеисов Укибай Абдуманапович, сообщила пресс-служба КГУ «Астана жастары».
Ранее Нурпеисов занимал должность заместителя руководителя данного учреждения. Укибай Абдуманапович родился 5 января 1991 г. Туркестанской области. Закончил Казахский национальный аграрный университет по специальности «земельный кадастр» и Международную бизнес-школу при КазЭУ им. Т. Рыскулова по специальности «государственное и местное управление». Магистр экономических наук.
В разные годы работал исполнительным секретарем Алмалинского районного отделения МК «Жас Отан» при НДП «Нур Отан» города Алматы, председателем Комитета по делам молодежи Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана (КазУМОиМЯ), руководителем отдела по работе с этнокультурными объединениями КГУ «Қоғамдық келісім» города Алматы, советником Председателя Республиканской молодежной организация «Жарасым» при Ассамблее народа Казахстана.
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