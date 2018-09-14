К кому применяются нормы по предварительному акту налоговой проверки

В частности, нормы по предварительному акту налоговой проверки применяются к налогоплательщикам, подлежащим налоговому мониторингу.

Приказом и.о. министра финансов Казахстана от 1 августа 2018 года внесены изменения в Правила и сроки вручения налогоплательщику предварительного акта налоговой проверки, предоставления письменного возражения к предварительному акту налоговой проверки, рассмотрения такого возражения, а также категории налогоплательщиков, в отношении которых применяются нормы по предварительному акту налоговой проверки, передает Zakon.kz.

В частности, нормы по предварительному акту налоговой проверки применяются:

- к налогоплательщикам, подлежащим налоговому мониторингу;

- к налогоплательщикам, заключившим инвестиционные контракты;

- к налогоплательщикам, у которых по предварительным актам, сумма к начислению налогов и других обязательных платежей в бюджет, обязательств по исчислению, удержанию, перечислению обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, исчислению и уплате социальных отчислений, отчислений или взносов на обязательное социальное медицинское страхование превышает 20 000 - кратный месячный расчетный показатель, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования (13 сентября).

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