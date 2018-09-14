На проспекте Абая в Алматы высадят более 1000 деревьев

Высадку начнут в октябре месяце.

Аким Алматы Бауыржан Байбек проверил качество строительных работ при реконструкции пешеходной инфраструктуры города. Глава мегаполиса обошел ряд городских улиц, в том числе обновленный проспект Абая, сообщает пресс-служба акимата Алматы.

В сообщении говорится, что в рамках модернизации проспекта было расширено пешеходное пространство, а вместо асфальта произведена укладка брусчатки. Совсем скоро здесь же установят современную и удобную уличную мебель.

Завершается строительство новых фонтанов и обновление фасадов зданий. Ведется установка светодиодного дорожного и тротуарного освещения. Уже в октябре будет высажено более 1000 деревьев различных пород.

В ходе рабочего объезда аким Алматы Бауыржан Байбек обратил внимание подрядчика на необходимости доработки ряда вещей для удобства горожан.

«Необходимо по максимуму обеспечить организацию безбарьерной среды для наших горожан. Не везде предусмотрели пандусы, к новому фонтану перед Академией туризма ограничились только лестницей. Исправляйте», - отметил Бауыржан Байбек, обходя проспект на пересечении с улицей Байтурсынова.

Аким мегаполиса поручил переместить остановочные комплексы, расположенные слишком близко к проезжей части, а также установить дополнительные в районе Центрального стадиона и на других участках с большим пассажиропотоком.

"Будет пересмотрена и планировка сквера на пересечении с улицей Наурызбай батыра, а также увеличена площадь озеленения перед бывшим зданием больницы Турксиба. Западнее проспекта Сейфуллина на месте бывшей стихийной парковки будет организовано затененное пространство с малыми архитектурными формами, озеленением и объектами торговли современного формата", - отметили в пресс-службе.

С восточной стороны улицы Масанчи на ранее захваченном донерной участке по просьбе жителей дома обустроят зеленые насаждения.

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