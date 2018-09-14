О деле погибшего в ДТП внука Сулейменова рассказал глава МВД
Действительно, трагический случай произошел - Касымов.
Фото : открытые источники14 сентября 2018, 13:41
На брифинге в СЦК министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов прокомментировал расследования дела по факту гибели внука Олжаса Сулейменова, передает корреспондент Zakon.kz.
"Действительно, трагический случай произошел. Виновница на месте, признает все, судебное решение будет. Она не уходила, стояла на месте", - сказал Касымов.
22 июня произошло ДТП на пересечении Мангилик Ел - Керей Жанибек хандар. В ДТП погиб молодой мотоциклист, который оказался Искандером Сулейменовым, внуком известного писателя Олжаса Сулейменова. Прощание с ним прошло в Алматы. Девушка Искандера рассказала, что он всегда был аккуратен за рулем.
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