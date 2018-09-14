В дежурных частях органов внутренних дел создут комфортные условия для приема граждан

Также будут изучены недостатки документооборота, количество различных форм отчетности в органах внутренних дел и т.д.

МВД с правозащитниками запускает проекты «Приемная для граждан» и «Регламент рабочего времени». Об этом сообщается на сайте ortcom.kz.

Реализация этой идеи пре­дусмотрена в рамках проекта «Приемная для граждан», который запущен МВД после анализа и мониторинга ситуа­ции Проектным офисом, созданным для модернизации органов внутренних дел

Напомним, в МВД для выработки действенных и эффективных методов работы с октября 2017 года в рамках проекта Европейского Союза «Совершенствование системы уголовного правосудия в Казахстане» запущен «Проектный офис» по модернизации органов внутренних дел В его работе принимают участие специалисты разных структурных подразделений министерства внутренних дел Казахстана и правозащитники, а также международные специалисты и эксперты в организации полицейской работы, работавшие в правоохранительных органах Германии Барбар Энгерс, Великобритании - Билл Мейзер и Северной Ирландии - Томас Петерсон.

Сейчас у Офиса имеется 24 проекта, из числа которых министерство уже приступило к реализации проекта фронт-офисов полиции «Приемная для граждан» и проекта «Эффективная полиция: рациональный регламент рабочего времени»

«Основным направлением проекта «Приемная для граждан» является клиентоориентированность в работе дежурных частей органов внутренних дел, и он находится на стадии реализации в региональных подразделениях. Именно такое поручение было дано министром Калмуханбетом Касымовым начальникам ДВД по итогам Коллегии МВД за первое полугодие текущего года. Учитывая необходимость дополнительных расходов в регионах поручено внедрить проект в течение одного года», - рассказали в ведомстве.

В первую очередь проектом планируется создание комфортных условий для приема граждан в дежурных частях и их подробного консультирования, учитывая, что менее трети посетителей обращаются с заявлениями о правонарушениях, остальным же требуется различная консультативная помощь.

«Проект «Регламент рабочего времени» направлен на эффективное выполнение функций полицейской службы при соблюдении временного регламента работы, устранение причин и условий, негативно влияющих на использование человеческого капитала. Этим проектом так же будет проведен анализ рабочего процесса сотрудников и определение возможности экономии затрат для повышения их заработной платы», - подчеркнули в пресс-службе ведомтсва.

«Помимо этого, будут изучены недостатки документооборота, количество различных форм отчетности в органах внутренних дел, экономический эффект соблюдения временного регламента, состояние психологического выгорания сотрудника и «отрыва» его от семьи и другое», - добавили в МВД.

Министерством планируется реализация трехмесячного пилотного проекта "Регламент рабочего времени" в Акмолинской области, куда будут направлены представители проектного офиса МВД, привлечены эксперты, специалисты по рабочим процессам, аналитики и экономисты.

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