В Туркестане отметили День языков народа Казахстана

Туркестан считается золотой колыбелью и духовной столицей всего тюркского мира.

В Туркестане в торжественном зале центра культуры МКТУ имени Х.А. Ясави прошло мероприятие «Мәңгілік елдің – мәңгілік тілі» посвященное Дню языков народа Казахстана, передает пресс-служба акима Туркестанской области.

Мероприятие организовано областной Ассамблеей народа Казахстана и областным управлением развития языков, архивов и культуры. Цель мероприятия - сохранение национальной исключительности, оказание поддержки национальным инициативам, реализация государственной политики в сфере общественного согласия и общенационального единства, отмеченные в программной статье Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

В начале мероприятия состоялась выставка, на которой областные этнокультурные объединения представили изделия ручной работы и национальные музыкальные инструменты.

На торжественном собрании заместитель акима области Уласбек Садибеков поздравил жителей региона с праздником.

"Я поздравляю Вас с проведением первого фестиваля, который проходит в честь празднования Дня языков народа Казахстана. Туркестан считается золотой колыбелью и духовной столицей всего тюркского мира. Подобные мероприятия помогает лучше узнать культуру и язык, традиции и обычаи многочисленных народов, проживающих в нашей стране, а также содействуют сохранению и укреплению межнационального и межконфессионального согласия и единства народов Казахстана", - сказал он.

Наряду с этим, в ходе заседания наградили ряд граждан, внесших достойный вклад в реализацию языковой политики в регионе. Кроме того, председатель областного курдского этнокультурного объединения Азимбай Надиров в своем выступлении предложил построить в Туркестане «Арку Единства», не имеющей аналогов на территории Центральной Азии и символизирующую единство, согласие и гармонию народов Казахстана. Данное архитектурное сооружение должно стать одним из красивых мест и достопримечательностью области.

Помимо этого, зрителям мероприятия представили поэтико-хореографическую композицию «Шаңырақ», олицетворяющую единство казахстанцев, а также была организована концертная программа, в которой приняли участие творческие коллективы этнокультурных объединений.

Стоит отметить, на сегодняшний день во всех городах и районах области функционируют центры, бесплатно обучающие государственному, русскому и английскому языкам. 84 процента представителей этносов региона свободно владеют государственным языком.





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