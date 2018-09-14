Cтуденты университета Нур-Мубарак и прихожане мечети Алматы отметили День города

На территории вуза развернулись массовые зрелищные мероприятия - спортивные соревнования и концертные программы.

Сегодняшний солнечный осенний день обернулся для студентов Египетского университета исламской культуры Нур-Мубарак и прихожан мечети, которые пришли на пятничную проповедь, большой радостью: на территории вуза в рамках программы «Асыл мура» отмечали День города, сообщает Zakon.kz.

Поэтому сегодня здесь было особенно многолюдно, и стар, и млад собрались, чтобы с пользой и весело провести этот праздник.

Открыл торжество руководитель Управления по делам религий города Алматы Айдар Есенбеков.

- Это не просто День города Алматы, это хороший светлый праздник, имеющий глубокий смысл, воспитывающий чувство патриотизма, любви, уважения к своей родной земле, к свои корням, к своему любимому городу и горожанам, - подчеркнул Есенбеков. – И мы сегодня призываем вас всех активно участвовать во всех мероприятиях, которые приурочены к данному празднику и которые будут проходить на территории этого университета, и показать свою силу, сноровку, мастерство.

После жума намаза на площадках стали разворачиваться по-настоящему зрелищные мероприятия - спортивные соревнования в честь празднования Дня города. Желающие попробовали свои силы в таких видах состязаний как казак куреси, кошкар котеру, асык ату, арқан тарту, поднятие гири, набивание лянги и в других, которые были организованы при поддержке акимата Алматы и которые имеют многовековые истории. Все победители были награждены ценными призами.

Также организаторы праздника порадовали гостей и прихожан мечети очень интересной, насыщенной концертной программой с участием звезд - известных артистов казахской эстрады и бесплатными праздничными угощениями.

По словам проректора, доцента университета Нур-Мубарак Кайрата Курманбаева, Алматы является самым большим студенческим городом в нашей стране, молодежь из всех регионов старается попасть именно сюда, здесь прекрасные вузы, они имеют все условия не только для хорошей учебы и развития студентов, но и для активного и полезного досуга.

Гостям и участникам праздника была роздана тонна яблок апорта.

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