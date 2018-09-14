Тридцать три стажера получат работу в АО «Самрук-Қазына»

Завершилась программа стажировок «Цифровое лето-2018», организованная АО «Самрук-Казына».

Завершилась программа стажировок «Цифровое лето-2018», организованная АО «Самрук-Казына». По ее итогам 33 молодых специалиста будут трудоустроены в компании фонда, сообщает Zakon.kz.

«Это, во-первых, опыт, это возможность работать в крупнейших национальных компаниях нашей страны, это возможность реализовать себя, возможность узнать новое и приобрести практические навыки. Аналогов такому конкурсу у нас не было», - напутствовал будущих сотрудников Управляющий директор по операционной деятельности АО «Самрук-Қазына» Алишер Пирметов.

Выпускник Карагандинского государственного технического университета Магжан Тажикеев в течение двух месяцев стажировался в компании «Самрук -Энерго» и теперь стал полноценным сотрудником.

«Департамент, где я проходил стажировку, занимается цифровизацией и автоматизацией производственных процессов. Мы имели возможность посещать тренинги ведущих мировых компаний, старались брать все по максимуму. И теперь я менеджер проектов в «Самрук -Энерго», - сказал Магжан Тажикеев.

Для программы «Цифровое лето-2018» из 2100 претендентов было отобрано 65 молодых IT-специалистов. В течение лета они проходили обучение, участвовали в проекте фонда по переходу на безбумажный документооборот, помогали в сопровождении серверов, разрабатывали новые команды на языке Java для телеграм-бота.

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