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Посол Казахстана вручил верительные грамоты Королю Испании

Король сообщил, что с теплотой вспоминает свой визит в Казахстан.

Фото : пресс-служба МИД РК15 сентября 2018, 11:57

Посол Казахстана в Испании Константин Жигалов вручил верительные грамоты Королю Фелипе VI, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Посол Казахстана передал привет Президента Нурсултана Назарбаева испанскому монарху и его отцу Королю Хуану Карлосу I, а также еще раз поблагодарил Короля Фелипе VI от имени Главы государства за теплые поздравления в связи с днем рождения Елбасы и 20-летием Астаны.

В свою очередь, Король сообщил, что с теплотой вспоминает свой визит в Казахстан и участие в торжественном открытии Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017».

В ходе встречи, в которой также принимал участие Министр иностранных дел, Европейского Союза и сотрудничества Жозеп Борелл. Стороны обсудили ряд актуальных вопросов двусторонних отношений и международных проблем и отметили дружественный и динамично развивающийся характер казахстанско-испанских отношений, основанных на Договоре о стратегическом партнерстве, подписанном в 2009 году.

Особое внимание было уделено развитию торгово-экономических связей, в связи с чем была подчеркнута значимость таких структур, как казахстанско-испанская Межправительственная комиссия в области экономики и промышленности и Деловой совет, очередные заседания которых состоятся 27 сентября этого года в Астане.

Король Фелипе VI высоко оценил плодотворные усилия нашей страны в сфере международной дипломатии, особо отметив деятельность Казахстана в Совете Безопасности ООН и усилия по укреплению межрелигиозного диалога. В этой связи, Монарх пожелал Казахстану успешного проведения VI Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане.


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