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В Техасе задержали пограничника, подозреваемого в убийстве проституток

Злоумышленника задержали после того, как потенциальной жертве удалось сбежать.

Фото : TTRCoin.com16 сентября 2018, 06:49

Мотивы преступлений пока неизвестны. Отмечается, что все жертвы были проститутками, сообщает Life.ru.

В Техасе задержали сотрудника Таможенно-пограничной службы США по подозрению в убийстве четырёх женщин. Об этом сообщил шериф округа Уэбб в Техасе Мартин Куэллар.

В письменном заявлении полицейского говорится, что 35-летний подозреваемый Хуан Давид Ортис, который работал в ведомстве 10 лет, был задержан. Также шериф принёс соболезнования семьям убитых.

Отмечается, что злоумышленника задержали после того, как потенциальной жертве удалось сбежать. Мужчину поймали в городе Ларедо. Мотивы преступления пока неизвестны, но отмечается, что все жертвы занимались проституцией.


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