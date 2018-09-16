В Техасе задержали пограничника, подозреваемого в убийстве проституток

Злоумышленника задержали после того, как потенциальной жертве удалось сбежать.

Мотивы преступлений пока неизвестны. Отмечается, что все жертвы были проститутками, сообщает Life.ru.

В Техасе задержали сотрудника Таможенно-пограничной службы США по подозрению в убийстве четырёх женщин. Об этом сообщил шериф округа Уэбб в Техасе Мартин Куэллар.

В письменном заявлении полицейского говорится, что 35-летний подозреваемый Хуан Давид Ортис, который работал в ведомстве 10 лет, был задержан. Также шериф принёс соболезнования семьям убитых.

Отмечается, что злоумышленника задержали после того, как потенциальной жертве удалось сбежать. Мужчину поймали в городе Ларедо. Мотивы преступления пока неизвестны, но отмечается, что все жертвы занимались проституцией.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!