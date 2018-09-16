Лемье нокаутировал О'Салливана в первом раунде на вечере Головкин-Канело

Поединок был рассчитан на 12 раундов, но закончился в первом.

Канадский средневес Давид Лемье нокаутировал ирландца Гэри О'Салливана в вечере бокса в Лас-Вегасе, передает корреспондент Vesti.kz.



Поединок Лемье - О'Салливан был рассчитан на 12 раундов, но закончился в первом, когда канадец с одного точного удара нокаутировал соперника. На кону в поединке статус обязательного претендента на титул WBA (Super) в первом среднем весе - им владеет Головкин, который будет защищать пояс в бою с "Канело".

Главным событием вечера на арене T-Mobile станет поединок чемпиона мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО).

Второй бой Головкин - Альварес пройдет на том же самом месте, где годом ранее в их первой встрече была зафиксирована ничья.

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